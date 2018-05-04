Kolay olmayacağını biliyordum da dört koldan operasyona girişileceğine çok ihtimal vermiyordum. Ama yanılmışım.

Erken seçim kararıyla ters köşe olan içerideki ve dışarıdaki malum kesim piyasada ilk başta oluşan olumlu havayı tersine çevirmek için ellerinden geleni yapmaya başladı.

Baksanıza... Hafta başında Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrasında doların stabil seyrettiği, borsanın dengeli gittiği bir gün yaşanıyordu.

IMF Türkiye ekonomisinin güçlendiğinden bahsediyordu. Akşam saatlerinde bir anda hava dağıtıldı. Borsada satış dalgası başladı.

Ertesi gün Standard & Poor's'un ağustosta açıklaması gereken ancak ne hikmetse (!) alelacele erkene çektiği kredi notu değerlendirmesi geldi. Döviz kuru yeniden zıplatıldı. Faizin daha da artması için baskıya başlandı. Borsada 'erken seçim belirsizliği dağıtır' açıklamalarıyla yükseltilen endeks bir anda terse döndü.

Bunun adı düpedüz operasyon değilse nedir? Anlaşılan, birileri seçimi sabote etmek için ellerinden ne geliyorsa yapıyor ve yapacak.

Peki hükümet boş mu duracak?

Bence bu mesele "S&P kararının zamanlaması manidar" sözüyle geçiştirilecek bir konu değil. Pazartesi günü Türkiye ekonomisiyle oyun oynamaya kalkan kim varsa tespit edilip, ortaya çıkarılmalı...

SPK ve Borsa İstanbul, işe raydan gelmeyip havadan inen S&P kararı öncesini inceleyerek başlayabilir. Karar açıklanmadan bir gün önce borsada yüklü satış yapan iki aracı kurum var. Biri Mehmet Kutman'ın şirketi Global Yatırım diğeri de İngiliz HSBC Yatırım... Bu aracı kurumlar üzerinden işlem yapanlar kimler? S&P kararını önceden mi öğrendiler? Satışa geçen büyük bir yabancı fondan bahsediliyor, bunun arkasında kim var? O fonun S&P ile organik bağı bulunuyor mu?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyu kendi arasında tartıştığını duydum. Ama işi sıkı tutup araştırmayı bir an önce başlatmaları gerekiyor.

İnsider trading (içeriden öğrenenlerin ticareti) suçu işleyenler varsa açığa çıkarılmalı. Bu işin arkasında her kim varsa gerekli müeyyideler uygulanmalı. Ki Türkiye'ye operasyon çeken bu zatların ipinin nerede olduğunu anlayalım.

Haa bu arada 'iktidar gitsin de ekonomiye ne olursa olsun' diyerek doların yükselmesine, borsanın düşmesine, faizin artmasına sevinenlere de ufak bir notum var:

"Güzel kardeşim, ekonomik operasyon iktidara karşı yapılmıyor. Sana bana bu ülkede yaşayan herkese yapılıyor.

Hadi ülkeye sahip çıkmanı geçtim de bari şu günde zil takıp oynama!"