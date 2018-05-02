Hükümet 7'den 77'ye her kesimi ilgilendiren paketi açıklayınca malum kesim başladı yaygara yapmaya... Efendim neymiş? Emekliye ikramiye vaadi 2015'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından zikredilmiş... O zaman kabine üyeleri "kaynak nerede" diye sormuş... Şimdi AK Parti kaynağı nereden bulmuş da böyle bir paket açıklamış?

Ya bunlar matematik bilmiyor ya da algı operasyonunda ustalar...

Niye mi?

Çünkü, açıklanan paket içinde bütçeye yük getirecek düzenlemelerin yanı sıra gelir getirici de birçok kalem var. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı pakette en büyük harcama kalemi nedir? Emekliye 2 bayram verilecek biner liralık ikramiye ile iki katına çıkan yaşlılık aylıkları... 11.5 milyon emekli olduğunu düşündüğünüzde, iki bayram verilecek ikramiye 23 milyar TL yapıyor. 65 yaş üstü, sosyal güvenliği olmayan çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu'da olan yaşlılık aylığından yararlananların sayısı 600 bin civarında. Bu kesime yapılacak zammın bütçeye maliyeti yaklaşık 1.7 milyar TL civarında. Bunun mayıs ayında başladığını varsayalım. Yıl sonunda bütçeye 1.5 milyar TL'lik maliyet çıkıyor.

Gelelim paketin gelir getirici tarafına... 12 milyon konutun mülkiyet, imar ve ruhsat sorununu çözecek imar barışından devletin kasasına 30 milyar TL girmesi planlanıyor. Biliyorsunuz, vatandaşlar tapusunu kaydettirirken arsa emlak değeri üzerinden yüzde 3 kayıt bedeli yatıracak.

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Sanırımdetaylı açıklamayı bugün Maliye BakanıNaci Ağbal yapacak. 2016'da çıkarılan6736 Sayılı Yeniden YapılandırmaYasası'ndan yola çıkarsak... 31 Mart itibarıylavergi borçlarının yapılandırmasındandevletin kasasına 27 milyar 894milyon TL girdi. Diğer kurumların tahsilatıda 1 milyar 525 milyon TL'yi buldu.Muhalefetin bağırıp çağırıp polemiğe girmesine bakmayın siz... Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in "Kaynağı gösterin CHP'ye oy vereceğim" dediği videoyu hatırlatıyorlar ya...