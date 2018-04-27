Yazacaklarım inşaat sektörünün çok da hoşuna gitmeyebilir. Ama ne yapayım? "Dost acı söyler" derler. Tespiti doğru yapıp çözüm önerilerini sıralayınca bana hak vereceklerini düşünüyorum.

Malum, inşaat sektörü son dönemde durgunluk yaşıyor. Buna rağmen bakıyorsunuz, hemen hemen her hafta ihale var. İhalelerde milyar liralar havada uçuşuyor. TOKİ de Emlak Konut da kazansın. Diyecek lafım yok. Ama arsa maliyetleri o kadar yükselince konutun metrekare fiyatı da uçup gidiyor. Üstüne bir de kredi faizleri yüzde 1.23'lere çıkınca vatandaş konut almaya imtina ediyor. Belki son dönemde yabancıya satışta artış var. Fakat o da yüksek boyutlarda değil.

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Konut geliştiricilerinden bir kısmının bankalardan kredi yapılandırması beklediğini de biliyorum.Şimdi Maliye Bakanlığı'nda birtakım vergi düzenlemeleri hazırlığı yapılıyor. İnşaatçılar bankalardan da pozitif ayrımcılık bekliyor. Misal, konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altına indirilmesi gibi... Merkez Bankası'nın faizi artırdığı bir ortamda bu çok mümkün mü? Bana kalırsa zor...Bir çeşit kazan-kazan formülü...Öyle ya... Piyasanın bir oyuncusu bankalar, diğer oyuncusu inşaatçılar... Durgunluk her iki tarafı da etkiliyor. Bu yüzdenKim bilir? Belki de Maliye'nin atacağı adımları gördükten sonra bankalarla inşaatçılar bir araya gelir. Önerilen teklif enine-boyuna masaya yatırılır.