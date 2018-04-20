Biliyorum, Türkiye'de seçim startı verildi. Gündem siyasete kilitlendi. Ancak bir süredir gazetemizin gündeme getirdiği 15 Temmuz darbesine ilişkin önemli tespitlerin yer aldığı dosyanın da üstünün kapatılmaması gerekiyor. Ki, o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin hayatına kast edenler, TBMM'yi feshetmeye çalışanlar, milletin vekillerini tutuklamak isteyenler ve onlara doğrudan ya da dolaylı yardım edenler ortalığa saçılsın... Bir daha da kimse böyle bir şeye cesaret edemesin.

Gazetemizdeki yazı dizisinde yer alan somut ifadeler ve belgeler darbe gecesine ilişkin soruşturmalarla ilgili kafa karışıklığı yaratıyor. Dosyaların skandal bir şekilde sümenaltı edilmesi, bant çözümlerinin tahrif edilmesi, idari tahkikatların sonuçsuz kalması, ceride kayıtlarında eksik bilgiler verilmesi gibi onlarca soru cevap bekliyor.

Ben buradan Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulunuyorum. Neden başmüfettiş atayıp darbe soruşturmalarını yapan savcılar ve hakimlerin ihmali olup olmadığı araştırılmıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast soruşturması üstü kapatılacak bir konu mu? Bu yazıları alıp dosyaları yeniden açmaya başlayan oldu mu?

Bana göre, Bandırma 6. Üs Komutanlığı, Balıkesir 9. Üs Komutanlığı, Çiğli 2. Üs Komutanlığı, Eskişehir 1. Üs Komutanlığı, Akıncı 4. Üs Komutanlığı, Merzifon 5. Üs Komutanlığı, Konya 3. Üs Komutanlığı, Diyarbakır 8. Üs Komutanlığı, Malatya 7. Üs Komutanlığı, Kayseri 12. Üs Komutanlığı, Etimesgut 11. Üs Komutanlığı, İncirlik Tanker Üssü ile Çorum, Yalova, Akhisar, Dalaman, Milas, Çardak, Antalya, Afyon, Sivrihisar, Batman, Muş ve Erzurum Hava Meydan Komutanlıkları'nda o gece nelerin yaşandığına ilişkin soruşturmaların yeniden ele alınması gerekiyor. Bu soruşturmalara bakan Cumhuriyet Savcılıkları'nın da varsa ihmali gereğinin ivedilikle gerçekleştirilmesi şart!

Kimse "FETÖ yeni bir darbeye cesaret edemez" diye rehavete kapılmasın. Örgütün tespit edilemeyen elemanlarının saha operasyonlarını devreye sokup sokmayacağı garanti mi? Herkesin görevini layıkıyla yapması ve dikkatleri dağıtmadan bu işin üzerine gidilmesi elzemdir.

NOT: Gazetemizin Yurt Haberler Müdürü Aydın Şentürk'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gülen yüzüyle, babacan tavırlarıyla, sıkı gazeteciliğiyle yeni nesle örnekti Aydın... Allah rahmet eylesin, ailesinin başı sağolsun.