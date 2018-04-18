Türkiye, birkaç gündür Özel İstihbarat Müdürümüz Abdurrahman Şimşek ve ekibinin titiz araştırmasıyla ortaya çıkardığı 15 Temmuz dosyasını konuşuyor. Hain kalkışma gecesinin Dalaman ayağına ilişkin çok önemli detayların olduğu yazı dizisini herkesin okumasını tavsiye ediyorum.

Daha önce bu köşede üstü kapalı da olsa bahsettim.

Söylediğim gibi mesele o kadar derin ki... İçine girdikçe anlıyorsunuz.

Yazılanlar Dalaman dosyasının hiç aralanmadığını gösteriyor.

Peki ya 13 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelin üzerinde 'keşif' uçuşu yapan F16'ların, 15 Temmuz'da milletin Meclisi'ni bombalayan 6 adet F16 uçağının, Ömer Halisdemir'i şehit eden cuntacı Semih Terzi'nin CN 25 CASA uçağının kalktığı Diyarbakır Üssü'yle ilgili soruşturmalar ne durumda? Akıncı Çatı İddianamesi'nde kafamı karıştıran ifadeler var.

Misal, o gece darbenin olduğu saatlerde Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın yönetimi Albay Özkan Edip Akgülay'dı. Şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını koruyan F16'ların bulunduğu Amasya'daki Üssün Komutanı Akgülay, ifadesinde 15 Temmuz'da 22.25'ten itibaren darbenin varlığından haberdar olduğunu açıkça itiraf etmişti.

Darbeyi engellemek için fiili olarak bir harekette bulundu mu derseniz...

Gelin bir göz atalım...

Akıncı İddianamesi'nin 792 ve 795'inci sayfalarından anladığımız kadarıyla, 'kelle amaçlı harekat'a çıkılacağı emrini veren Albay Ali Durmuş'un talimatıyla darbeden bir gün önce TBMM'yi bombalayacak F16 uçakları hazırlanıyor. Ne hikmetse emir komuta zinciri içinde olmaması gereken bir şey oluyor. Akgülay, Durmuş'un emriyle hazırlanan uçakları sorgulatmıyor bile...

Hadi bunu geçtik diyelim...

Genelkurmay ve Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nden uçuş yasağı gelmesine rağmen cuntacıların Meclis'i bombalayan 6 adet F16'nın Diyarbakır Üssü'nden nasıl havalandıkları da muamma...

Eskişehir BHMM'deki görevli radar kontrolörü Binbaşı Ahmet Kaya saat 22'den önce Diyarbakır kulenin kendisini arayıp F16'ların hazırlandığı bilgisini verdiğini söylüyor. Kendi üssüyle ilgili bu bilgiyi harekat komutanının bilmemesi mümkün mü?

Biliyorsa daha da vahim bir durum var.

Zira, uçaklar pist başında ruleye girmeden müdahale etti mi?

Meydan harekattaki araçlarla pistte müdahalede bulundu mu? Pistin ışıklarını kapattı mı?

Hatırlayın, F16 pilotları ifadelerinde pist başında 30 ila 45 dakika beklediklerini söylemişlerdi. Demek ki, Meclis'i bombalamaya giden F16'ların durdurulması için yeterince vakit vardı.

Öyle görünüyor ki, darbeci Semih Terzi'nin 24:00 civarında üs meydanından CASA'yla gidişine dur denilmediği gibi F16'ların da arkasından bir el sallanmadığı kalmış (!) Sanırım bu konu "F16'lar kalktıktan sonra kuleden bağırdım ama geri dönmediler"diyerek geçiştirilemez.