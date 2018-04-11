İzleyenleriniz oluyor mu bilmiyorum. Bir süredir TOBB'a bağlı oda ve borsalarda seçimler yapılıyor. Bunları sadece ekonomi camiasının ilgilendiği seçimler olarak görmemek lazım. Zira, Türkiye'de genel ve yerel seçimlerden sonra en çok katılımın olduğu seçimler TOBB'da yaşanır.

Birkaç gündür Türkiye'nin en büyük odalarındaki seçimleri takip ediyorum. Komite seçimlerinde yaşananlar tıpkı 2019'un provası gibi... Bazı odalardaki komite seçimlerinde AK Parti'ye yakın işadamlarının karşısına CHPİyi Parti tandanslı patronların ittifakıyla aday çıkarılmaya çalışılıyor. Başarılı oluyorlar mı derseniz... Hayır.

Benim dikkatimi çeken asıl nokta ise şu... Seçimde yarışan başkan adaylarına bakıyorum. Önde gidenler üyelerini tanıyıp onlara dokunanlar... Yani sahaya inen, ziyaret eden, kapı kapı dolaşanların şansı yüksek... Bu, seçimlerin ilk etabına da yansımış durumda. Misal, İstanbul Ticaret Odası'nda Şekib Avdagiç ve ekibi aylardır bu tarz ziyaretler yapıyor. Bunun karşılığını Abdullah Teber'le yarıştığı komite seçimlerinde aldı. Aynı şekilde İzmir Ticaret Odası'nda başkan adayı Mahmut Özgener de adaylığını açıkladığı günden bu yana üyelerle bir araya geliyor, projelerini anlatıyor. 3 ay gibi kısa sürede yılların başkanı Ekrem Demirtaş'ı inşaat komitesinde silip süpürmesi de bundan kaynaklanıyor. Keza İMEAK Deniz Ticaret Odası'nda Metin Kalkavan'ın yerine başkan olan Tamer Kıran da öyle... Anlayacağınız, adam adama markaj seçimi kazandırıyor.