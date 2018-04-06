Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir hafta önce "Aramızdaki bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içine düştüklerini görmek bizi üzdü" sözlerinin adresi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olarak görüldüğünden bu yana garip şeyler oluyor. Son olarak da Şimşek'in istifa ettiğine dair dedikodular çıkarıldı.

Öyle bir durumun şu an için söz konusu olmadığını Başbakanlık'tan bizzat teyit ettim. Zaten kendisi de dün öğleden sonra açıklama yaptı.

Şimşek 'iyidir devam etsin' ya da 'kötüdür istifa etsin' demek bana düşmez. Ama kafamı karıştıran bazı şeyler var. Misal, dün piyasada dolardaki hareketlenmenin arkasında Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine dair dedikoduların olduğu söylendi.

Aralarında Şimşek'in daha önce çalıştığı Merill Lynch ile Citi, RBS ve UBS'nin de olduğu yabancı bankaların 'belirsizlik' bahanesiyle dolar talebinin arttığı belirtildi.

Küçük hacimli piyasada Amerika ve Londralı hedge fonlar ve bankalar dolara talebi artırınca kur 4.04 TL'ye çıktı.

İstifa dedikodusu kasıtlı mı çıkarılıp, yayıldı bilemiyorum.

Eğer öyleyse bazı soruların cevaplanması gerekiyor.

Bir ülkenin ekonomi politikaları kişilerle mi bağlantılıdır? Birileri aba altından sopa mı gösteriyor?

"Bak Şimşek giderse piyasa bozulur" mu denilmek isteniyor?

Şunu söyleyeyim. İçeride ve dışarıda öyle düşünen varsa yanılır.

Niye böyle diyorum? Bu ülkede benzer durumları Ali Babacan döneminde de yaşadık. Dedikodu üretilip piyasada operasyon çekildi. Fakat ülkede yaşayanlar da Babacan gittikten sonra Türkiye'ye yatırımcının geldiğini, ekonominin büyüdüğünü, faizlerin ve enflasyonun düştüğünü gördü.