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DİLEK GÜNGÖR
06 Nisan 2018, Cuma DİLEK GÜNGÖR

Ankara’da koltuk yarışı

Ekonomi bürokrasisinde bugünlerde tatlı bir telaş var. Duyduğuma göre, koltuk kapma telaşına giren birçok kişi Ankara'da kulis yapıyor.
26-27 Nisan'da üç kamu bankasının genel kurulları yapılacak.
Vakıfbank ve Halkbank 27 Nisan'da, Ziraat Bankası da büyük ihtimalle 26 Nisan'da yeni yönetim kurullarını seçecek.
Bir sürü söylenti var. Üç kamu bankasının yönetimlerinin tamamen değişeceğini söyleyen de var, birkaç ismin gideceğini belirten de... Hatta öyle laflar duyuyorum ki... Ziraat Bankası'nın genel müdürü Hüseyin Aydın'ın Varlık Fonu'nun başına getirileceği dahi iddia ediliyor. Bana göre, Aydın hükümetinin başarılı bürokratlarından ve bankacılarından biri.
Dolayısıyla söylenenlere ihtimal vermiyorum.
Bekleyip göreceğiz...

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