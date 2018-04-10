Hatırlarsınız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatlarına "metal yorgunluğu" çıkışını yaptıktan sonra partide değişime start verildi. Belediyeler, il ve ilçe teşkilatlarında dönüşüm başladı. Değişimin yaşandığı illerden biri de Balıkesir'di. Balıkesir'in belediye başkanı Edip Uğur istifa etti, yerine Zekai Kafaoğlu geldi.

Geçen hafta SABAH'ın Yazarlar Kulübü buluşmaları kapsamında gittiğim Balıkesir'de yerel seçimler öncesinde ön değerlendirme yapma fırsatı buldum.

Öğrendiğime göre, Edip Uğur dönemine ilişkin defterler incelemeye alınmış durumda... O dönemde şişirilen belediye kadroları, açılan AVM'ler, desteklenen medya kuruluşları...

Her türlü hesaba bakılıyor. Edip Uğur AK Parti aleyhine kim varsa onunla ittifak kurmaya çalışıyormuş. İşe yarar mı derseniz...

Pek sanmıyorum. Çünkü, Balıkesir seyahatinde AK Parti'nin son anketlerinden haberdar oldum. Balıkesirliler'e "Kimi belediye başkanı görmek istersiniz" diye sorulmuş.

AK Parti Genel Merkezi'nin anketlerinde Edip Uğur'a destek yüzde 1'ler civarında çıkmış. Belediye ve il teşkilatının yaptığı anketlerde ise bu oran yüzde 0.86'lar düzeyinde... Aynı anketlerde Zekai Kafaoğlu'na destek yüzde 64. Biliyorsunuz, 2017'deki anayasa referandumunda Balıkesir'de yüzde 54.5 'hayır', yüzde 45.5 'evet' çıkmıştı. Belli ki, 1 yılda Kafaoğlu önemli bir başarı sağlamış.

Balıkesir'in sosyolojik yapısı oldukça farklı.

5 ilçe CHP'li, 1 MHP'li, 14 AK Parti'li.

Kafaoğlu herkesi kucaklayan ve ötekileştirmeyen bir siyaset güdüyor. Belediyenin kapılarını vatandaşa açıyor. Bu yüzden anketlerde MHP'lisi de CHP'lisi de onun adını veriyor.

Öyleyse, vatandaştan kopmayan, hizmet üretmeye devam eden, Harun gibi gelip Karunlaşmayan, bir davanın çıkarcısı değil sevdalısı olan adaylarla AK Parti başkanlığın provası olacak yerel seçimleri rahatlıkla alır.