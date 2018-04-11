Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dilek Güngör > CHP İl Başkanı ASO’ya girdi
DİLEK GÜNGÖR
11 Nisan 2018, Çarşamba DİLEK GÜNGÖR

CHP İl Başkanı ASO’ya girdi

Bugüne kadar oda seçimlerini çok takip ettim. Ama niye yalan söyleyeyim. Böyle bir durumla ilk kez karşılaştım. Odaların meclis üyeleri arasında siyasetçiler oluyordu. Fakat hafızam yanıltmıyorsa, üst düzey bir siyasetçinin meclise girdiğini daha önce göremedim. Öğrendiğime göre, Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) hazır yemek sanayicileri yeni bir komite kurmuş. O komiteden de CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin çıkmış. CHP'li başkan artık ASO meclisinde yer alacak. Hatırlayanlarınız var mı bilemiyorum... 'in sahibi olduğu Yıldız Yemek, CHP'nin Kurultayı sırasında çok tartışılmıştı. Döner kumanyalarından zehirlenme vakıasının müsebbibi olarak görülmüştü.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN