Bugüne kadar oda seçimlerini çok takip ettim. Ama niye yalan söyleyeyim. Böyle bir durumla ilk kez karşılaştım. Odaların meclis üyeleri arasında siyasetçiler oluyordu. Fakat hafızam yanıltmıyorsa, üst düzey bir siyasetçinin meclise girdiğini daha önce göremedim. Öğrendiğime göre, Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) hazır yemek sanayicileri yeni bir komite kurmuş. O komiteden de CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin çıkmış. CHP'li başkan artık ASO meclisinde yer alacak. Hatırlayanlarınız var mı bilemiyorum... Adnan Keskin'in sahibi olduğu Yıldız Yemek, CHP'nin Kurultayı sırasında çok tartışılmıştı. Döner kumanyalarından zehirlenme vakıasının müsebbibi olarak görülmüştü.