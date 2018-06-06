Öyle ya... Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını ilan edenlerin hepsinin 'title'ı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı. Meral Akşener İyi Parti'nin başında. Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi'nin lideri. Doğu Perinçek Vatan Partisi Genel Başkanı. Bir tek CHP'de durum farklı. Partinin başındaki isim Kemal Kılıçdaroğlu adaylığa cesaret edemedi. Muharrem İnce'yi aday yaptı. Diğer adaylar seçimi kaybederse gidecekleri adresler belli.

Peki ya sosyal medya fenomenliğinden Cumhurbaşkanlığı adaylığına yükselen Muharrem İnce kaybederse nereye gidecek?

Milletvekilliği bitti. Eve gidip emeklilik hayatı mı yaşayacak? Boş vakitlerinde fizik dersleri mi verecek? Veyahut Yalova'da çiçek mi sulayacak?

Bence, önce çıkardığı parti rozetini ceketine iliştirecek. Sonra "Gel bakalım Kemal Kılıçdaroğlu buraya" diyerek kurultaya gidecek. CHP'deki düşük profilli genel başkanın üzerinde oy alması kuvvetle muhtemel olduğu için genel başkanlığa aday olacak. Kılıçdaroğlu'nun vekil listesini hazırlarken üzerini çizdiği isimlere görev verecek.

Anlayacağınız, Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı yaparak rakibini ekarte etmedi, edemedi. Bilakis, CHP'de başkanlık koltuğunu tehlikeye attı.