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“İkisinden biri yalan söylüyor!”

bugünkü yazısında teröristbaşı Gülen’in iadesi konusunda ’deki kafa karışıklığını kaleme aldı. ’nin “Amerikalılar beni aradı” şeklinde başlayan iddiaları CHP lideri tarafından yalanlandı. Fahrettin Altun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce’ye şu tavsiyede bulundu: Amerikalılar illa ki telefon numarası bırakmıştır. Bir arayıp sorun bakalım, şimdi ne yapıyoruz, ne tavsiye ediyorsunuz diye.

Giriş Tarihi: 13.6.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 10:35
“İkisinden biri yalan söylüyor!”

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

bir açıklama yaptı mı?
Tabii ki hayır.
Bir kez daha çamur at izi kalsın yaklaşımıyla hareket etti.
Arayan kişinin kim olduğunu da söylemedi.
Türkiye Cumhuriyeti devletine attığı bu iftira hakkında bir daha konuşmadı.



Özür de dilemedi.
Bir kez daha 'cüleri sevindirdi.
Devletin terörle mücadelesine gölge düşürmeye çalıştı.
Neyse!
Gelgelelim olay burada bitmedi.
Bu kez Muharrem İnce'ye rakibi cevap verdi.
Kılıçdaroğlu, "Bana gelen 3 sayfalık bir rapor var, aynı rapor Sayın Muharrem İnce'ye de verildi. Bu dosyalara göre Amerika'nın bize iade etmesi lazım" dedi. Eee, ne oldu şimdi Muharrem İnce?
Partinizin genel başkanı bile sizi yalanladı.
Amerikalılar illa ki telefon numarası bırakmıştır.
Bir arayıp sorun bakalım, şimdi ne yapıyoruz, ne tavsiye ediyorsunuz diye.

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