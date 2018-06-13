Sabah ekibi Adil Öksüz'ün kaldığı iddia edilen evde incelemelerde bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbeci sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz'ün Almanya'ya kaçtıktan sonra örgütün Berlin'deki hücre evlerinde kaldığı iddia edildi. Anadolu Ajansı'na ulaşan bir ihbar mektubunda, Adil Öksüz'ün Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresinde, S. Yaşar adına kayıtlı bir evde saklandığı belirtildi.





SABAH ekibi darbeci firari Adil Öksüz'ün evinde incelemelerde bulundu.



İŞTE O İNCELEMEYE DAİR NOTLAR:



"EV SAHİBİ DIŞINDA ÇOK FARKLI KİŞİLER DE KALIYOR"



İsmet Mısırlıoğlu'ndan edinilen bilgilere göre; Ev, S. Yaşar adında bir Türk'e ait. Ancak evde ev sahibi değil başkalarının kaldığı alt katta oturan üniversite öğrencisi Afgan komşu tarafından teyit edildi. Genç kız, ev sahibi dışında çok farklı isimlerin gelip kaldığını da söyledi...

EV 15 TEMMUZ FİRARİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİYOR



S. Yaşar kendine başka bir ev bulup çıkacağı zaman ailesinin istekleri üzerine evin anahtarını yakınlarına bıraktığı teyit edildi. Akrabası olan üst düzey FETÖ'cüler, gencin bilgisi dışında bu evi 15 Temmuz firarilerine peşkeş çekiyor.

ADİL ÖKSÜZ 2 AY ÖNCESİNE KADAR BU EVDE İKAMET EDİYORDU...

Sonra bu şahıs bir aile buluşmasında teslim ettiği evin üst düzey FETÖ'cüler tarafından kullanıldığını ve en son Adil Öksüz'ün de 2 ay öncesine kadar bu evde ikamet ettiğini belirtti

Arkadaşlar aynı binada kalan bir Alman komşuyla ayrıntılı bir şekilde konuşma fırsatı buldu. Adil Öksüz'ün fotoğrafı kendisine gösterildiğinde bir kaç ay öncesinde böyle bir kişiyi burada gördüğünü söyledi. Fakat biraz daha fazla sakallı olduğunu ifade etti. Bu bilgiler eşliğinde önceden araştırma yapılmış olsaydı Adil Öksüz ile kapıda karşılaşmak an meselesi olabilirdi..

"Adil Öksüz Almanya'da" iddiası!

BİNANIN ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Arkadaşlarımız evden ayrıldıktan sonra iki sivil polisin hızlı bir şekilde binaya girdiklerini fark ediyorlar. Aynı komşuya onların kim olduğunu sorduklarında sivil polislerdi cevabını alıyorlar. An itibarıyla evin önünde resmi polisler güvenlik önlemleri almış durumda ve içeriye binada oturanlar dışında kimseyi bırakmıyorlar.