ABD’li papazın terör ittifakı

FETÖ
üyeliğinden ve casusluktan yaklaşık bir yıl önce tutuklanarak cezaevine gönderilen İzmir Diriliş Kilisesi Rahibi Andrew Craig Brunson
'ın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde toplamda 35 yıla kadar hapisle yargılandığı dava devam ederken, önemli deliler ortaya çıkmaya devam ediyor. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Brunson'un, PKK
/ PYD
'ye bağlantısını ortaya koyan önemli bir detay istihbarat raporlarına yansıdı. Rapora göre FETÖ'cülerle aynı baz istasyonunda birçok kez kesişen Brunson'un, Şanlıurfa'da sözde mülteci kamplarını ziyarete gittiği dönemler için kiraladığı evin sahibi FETÖ'cü bir polis. Ev arkadaşı da PKK/PYD'li Farzad Daniel. Brunson'un daha önce HTS kayıtlarından 306 kez Suruç, 192 kez de Şanlıurfa'ya gittiği tespit edildi. Davanın son duruşmasına ifadeleriyle damga vuran gizli tanık Serhat konuya ilişkin ifadesinde, "PKK'yı dinsel bir örgüt haline getiriyorlardı. Amerika'nın PKK/PYD'ye gönderdiği silah yardımlarının nereye atılacağının koordinatlarını Andrew Brunson'un ekibi belirliyordu" dedi. Misyonerlik faaliyetleri yürütmek için İsviçre merkezli "Hıristiyan Hareketi'nin (Aktion Von Chiristen/AVC) Türkiye'de şube açması resmi makamlarca reddedilmesiyle, faaliyeti Şanlıurfa'da bulunan "Suruç Kardeşler Kilisesi Derneği" tarafından yürütülmeye başlandı. Perde arkasında faaliyeti Farzad Daniel'in yönettiği tespit edildi. Daniel Suruç'taki ve Ayn El Arap'taki tüm çalışmalarını PYD'ye bağlı yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde yürüttü. Zaman zaman PKK/PYD'nin üst düzey yöneticileri ile bir araya gelip bilgi alışverişinde bulundu. Daniel Şubat 2018'de sınır dışı edildi.