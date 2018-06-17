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'ndan iki yüzlü hareket

'nin 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen 'nun birbirinden farklı pek çok konuda skandal paylaşımlar yaptığı ortaya çıkmıştı. Gezi ve Kobani provokasyonlarına destek veren Kaftancıoğlu, ramazan ayı ve ezanla ilgili hakaret içeren tweetler de atmıştı. Kaftancıoğlu'nun seçimleri öncesi muhafazakar oylara oynamak için bayramlaşma törenine katılması ise Kaftancıoğlu'nun ve CHP'nin iki yüzlülüğünü tekrar gözler önüne serdi...

Giriş Tarihi: 16.6.2018 16:46 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 01:55
Canan Kaftancıoğlu'ndan iki yüzlü hareket

'nin skandallarla dolu geçmişi olan Başkanı seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte adeta geçmişte söylediği sözleri unutarak muhafazakar oylar için şekilden şekile girmeye başladı.

DOMUZ ZİYAFETİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI

Geçmişi tam anlamıyla İslamiyet düşmanı söylemlerle dolu olan, eşiyle birlikte yapmış olduğu domuz ziyafetini sosyal medya hesabından paylaşan Kaftancıoğlu, 24 Haziran öncesi kutlama etkinliklerine katıldı.

"ATILMADIK BİR RAMAZAN TEBRİK MESAJI KALMIŞTI" DEMİŞTİ...

Oysa ki Canan Kaftancıoğlu, 17 Haziran 2015'te sosyal medya hesabından attığı tweet ile Müslümanların kutsal aylarından olan Ramazan'ı hedef alarak "Atılmadık bir Ramazan tebrik mesajı kalmıştı!" sözleriyle İslam değerlerini hedef almıştı. Kaftancıoğlu, partisinin Saadet Partisi ile yaptığı ittifaktan sonra geçmişte yaşanan Madımak olayları ile ilgili söylediği sözleri unutarak bu ittifaka destek vermiş ve Temel Karamollaoğlu ile kurulan bu ittifakı benimsemişti. Saadet Partili isimlere de açıkça destek veren Kaftancıoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Sevim'in seçim propagandası yaptığı konuşmadan övgü dolu sözlerle bahsetmişti.

Canan Kaftancıoğlu seçim öncesi çark etti!

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Canan Kaftancıoğlu'ndan iki yüzlü hareket
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