Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Büyük İstanbul Mitingi"nde, Yenikapı 'daki Miting Alanı'nda önemli mesajlar verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yüklenen Erdoğan, konuşmasında özetle şunları kaydetti:Tüm babaların bu güzel gününü tebrik ediyorum. Biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. 24 Haziran 'da kükremeye var mısın İstanbul? İstanbul kararını verdi. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun.İstanbul'da 1994'te içme suyu var mıydı? Çöp dağları yükselmemiş miydi? Ümraniye'de çöplük patladığında kim vardı? CHP'li belediye vardı. 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. CHP'nin olduğu yerde pislik var, kirlilik var. Biz gelmeden önce 6 ilde doğalgazımız vardı şimdi bu 78'e yükseldi. AK Parti huzurdur, mutluluktur. İnsanların yaşamaktan usandığı bir şehri 4.5 yıl içine Türkiye'nin huzur ve güven adasına çevirdik. İstanbul'a itibarını kazandırdık. Bay Muharrem ... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. Sen bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil. Biz Marmaray'ı, Avrasya'yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü neyle yaptık. Bizde icraat var. Laf değil. Halka hizmet bizim işimiz. Maaş ödemelerini dahi güçlükle yapabilen bir ülkeden, memurunu enflasyona ezdirmeyen bir ülkeye biz getirdik.236 katrilyon liralık yatırım yaptık sadece İstanbul'a. Bay Muharrem ustana da söyle. 'Şöyle soydular böyle soydular' diyorlar. Neyi soyduk. Bu ne hayasızlıktır.250 yıllık tarihi olan Rami Kışlası'nı 7 milyon ciltlik kütüphaneye çeviriyoruz. İstanbul'u bir kültür sanat merkezine çeviriyoruz. Kuleli Askeri Lisesi'nin restorasyonunu yaparak onu da müzeye çeviriyoruz. Müzik müzesi ve sikke müzesi kuracağız. Bir önemli müjde var. Yassıada vardı ya biz onu demokrasi ve özgürlükler adasına çeviriyoruz.Biz buyuz bay Muharrem. Ben laf salatası yapmıyorum, icraattan bahsediyorum. Sen de bir şeyden bahset. 'Şunu yapıyorum' de. Bunlara sor, 'Ne yapacaksın?' diye. 'Şunu yapacağım' dedikleri yok. Sadece Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyor. Başka bir şey yok.Haliç'te Bilim ve Teknoloji Merkezi kuruyoruz. Hazırlıklar tamam Haliç Tersanesi devasa bir bilim ve teknoloji merkezine dönüşecek. Başakşehir, Maslak, Pendik ve Bakırköy'deki şehir parkları tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacak. Atatürk Havalimanı'nın dışında bunlar.Bay Muharrem senin havsalan bunu almaz. Kanal İstanbul... Ne işimiz var diyor! Biliyorsunuz Bay Kemal, Sabiha Gökçen 'e de karşı çıkmıştı. Şimdi Sabiha Gökçen yetmiyor, yeni bir terminal binası daha yaptık. Anlamazsınız. Onun için o dev havalimanını yapıyoruz. Büyük devlet olmak büyük ülke olmak bunu gerektirir. Takmış kafayı bizim Külliye'ye... Bir hatıramı anlatacağım. Sayın Putin'in ilk gelişi... Bizim salonda konuşuyoruz. Şöyle bir her tarafı süzdü ve dedi ki: 'Büyük devlet olmanın alameti farikası budur.'Kanal İstanbul'la ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Burada iki butik şehir kuracağız. Boğaz'ın stratejik sıkıntısını ortadan kaldırmak istiyoruz. Kanal İstanbul'la bu sıkıntıları büyük ölçüde aşmış olacağız. Ben yaptıklarımızı konuşuyorum, hayal üretmiyorum.Biliyorsunuz Adalar'daki atlarla ilgili vicdanları yaralayan görüntülere şahit olduk. Adalar'daki atları özgürlüklerine kavuşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Biz hayvanlar için vakıf kurmuş, Peygamber'i kedisi ölen bir çocuğa başsağlığına gitmiş bir ümmetiz. Şimdi 5119 nolu yasayı değerlendireceğiz.Atmamız gereken çok önemli adımlar var. Fakat burada artık sizlerden destek arıyorum. Çünkü büyük Türkiye güçlü meclis ve güçlü Cumhurbaşkanı ister. Şu 6 gün içinde kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmak yok, yola devam.Batı 24 Haziran'a bakıyor. Neyi bekliyor Batı, 'Acaba Erdoğan nasıl çökecek?' Batı'ya da gerekli dersi vermeye hazır mıyız?Dürüst ol Muharrem dürüst. Yalova 'da kendisinin dershane müdürlüğü yaparken, hukuksuz şekilde öğretmen çalıştırdığından ve bu yüzden çok büyük cezalar ödediğinden hiç bahsetmiyor. Biz millet kıraathanelerinden bahsediyoruz, onlar bizim ikram edeceğimiz keke takılmış. Bay Muharrem eğer dürüstsen çık Zeytinburnu'ndaki millet kıraathanesine gel. Bak bu bizim belediyemizin yaptığı. Daha devlete başlamadık.Bunların kek olduğunu biliyorduk, ama 35 kuruşluk keke tamah edeceklerini bilmiyorduk. Bunların vizyonu kek kadar. Bunların hayatları yalan.Bu millet hak ve özgürlüklerini CHP'nin lütfuyla değil idam edilen başbakanlarının hizmetlerinin bedeliyle ödedi.Şimdi köprü fiyatlarını konuşuyor. Yalova'ya giderken niye köprüyü tercih ediyorsun. Demek ki işine yarıyor. Bu köprü olmasa sen bize atıp tuttuğun mitinglere bile yetişemezsin. Kendince ince cinlik yapıyor. Bunlar yatırımdan anlamaz. Kendilerinin yaptığı bir tek hizmetten örnek veremiyor. Bunları dikili ağacı yok.Bu arada Erdoğan, Twitter paylaşımında da 5 bölgede 140 milyar lira yatırımla kurulacak mega endüstri bölgelerinin müjdesini verdi. Erdoğan, "100 bin kişiye istihdam sağlayarak Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatacağız" dedi. Buna göre "Trabzon Yatırım Adası", "Karasu Münferit Yatırım Yeri", "Filyoz Endüstri Bölgesi", "Ceyhan Enerji İhtisas" bölgeleri kurulacak. Ege Bölgesi'nde de bir mega endüstri merkezi hayata geçirilecek.AK PARTI'NINİstanbul Yenikapı'da düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek verirken diğer adaylara sert tepki gösterdi.Erdoğan'ın çok güzel projeleri var ama CHP'nin bir dikili ağacı bile yok. Onlar hep yıkımdan bahsediyor, hiçbir vaatlerini görmedik.: AK Parti inşallah bu seçimi de alacak. Muhalefetin yakacağız, yıkacağızdan başka lafı yok. HDP ile terör örgütü yandaşları ile ittifak yapacak bir lider istemiyoruz.Eskiden yokluk, açlık, sefillik her şey vardı. Bunlar her türlü hainliği yapmak için hazır. Saadet Partisi bile. Eskiden onlara oy verdim, haram zıkkım olsun.12 Eylül öncesi öğrenciydim. Ülkenin bölünmüşlüğünü biliyorum. Şimdi Tayyip Erdoğan üzerinden bölücülük yapmaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Halk Erdoğan'ın yanında.İlk turda Erdoğan alacak. Terörün belini kırdı. Muhalefetin gözleri görmüyor. Onlar başa gelse her şey eskiye döner.İlk turda Erdoğan kazanacak. Erdoğan sayesinde geleceğe umutla bakıyorum.Somali'den bir haftalığına geldim. Erdoğan'ı görecek olmak mutluluk veriyor. O tüm Müslümanların lideri.BAŞBAKAN"Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdanbahsediyorlar. Bunların bu ülkedetek bir dikili ağaçları yok. Hiçbir yerdeşu eseri de biz yaptık diyebiliyorlarmı, diyemezler. Ayinesi iştir kişininlafa bakılmaz. Türkiye, İstanbul biliyorki bu şehirde hizmet denilinceakla Recep Tayyip Erdoğan veAK Parti gelir. Bugün FETÖ'yü,PKK'yı, ağzına alamayanlar,bu ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar,önce siz çıkın cesurcaPKK'ya, DEAŞ'a, FETÖ'ye karşınasıl mücadele edeceksiniz, bunuortaya koyun. Pazar günü yapılacakseçimler Türkiye'nin muasır medeniyetlerseviyesine giden yolda yenibir günün başlangıcı olacak. İstanbul'evet' dediyse Türkiye 'evet' demiştir.Türkiye'nin yüzünü bir kezdaha güldürmeye var mısınİstanbul?"VATANDAŞLAR, Ramazan Bayramı'na ve sağanak yağmura rağmen Yenikapı Meydanı'nı doldurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak ile damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 'la birlikte Kısıklı'dan Yenikapı'ya helikopterle geldi.Berat Albayrak, Twitter paylaşımında, "Yenikapı muhteşemdi. 