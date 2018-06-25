Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Muharrem İnce TRT çalışanını böye kovdu!

çalışanını böye kovdu!

Dün gerçekleşen tarihi seçimlerde Cumhurbaşkanı büyük bir zafer ilan etti. Erdoğan'ın zaferinden sonra 'nin adayı 'nin basın açıklaması yapması bekleniyordu. Seçim süreci boyunca basın özgürlüğünden bahseden İnce, CHP Genel Merkezi'nden bugün yapacağı basın açıklaması öncesi çalışanlarını toplantı salonundan göndererek büyük bir skandala imza attı...

Giriş Tarihi: 25.6.2018 17:31 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 17:45
Muharrem İnce TRT çalışanını böye kovdu!

Dün gerçekleşen tarihi seçimlerde Cumhurbaşkanı büyük bir zafer ilan etti. Erdoğan'ın zaferinden sonra 'nin adayı 'nin basın açıklaması yapması bekleniyordu. İnce, bugün CHP Genel Merkezi'nde 12.00'daki basın açıklamasından önce çalışanlarını parti merkezinden kovdu!

Muharrem İnce kameramanı basın toplantısından kovdu!

SEÇİM SÜRECİNDE DE MEDYA ÇALIŞANLARINI HEDEFE KOYMUŞTU!

CHP'nin adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarında daha önce medya çalışanları için yine skandal ifadeler kullanmıştı. Anadolu Ajansı ve TRT çalışanlarını hedef tahtasına koyan İnce, bugünkü davranışıyla da büyük tepki toplamış oldu.

Muharrem İnce’nin kirli başörtü yasağı sicili

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Muharrem İnce TRT çalışanını böye kovdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN