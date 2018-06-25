Muharrem İnce TRT çalışanını böye kovdu!

Dün gerçekleşen tarihi seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir zafer ilan etti. Erdoğan'ın zaferinden sonra CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin basın açıklaması yapması bekleniyordu. İnce, bugün CHP Genel Merkezi'nde 12.00'daki basın açıklamasından önce TRT çalışanlarını parti merkezinden kovdu!

Muharrem İnce kameramanı basın toplantısından kovdu!

SEÇİM SÜRECİNDE DE MEDYA ÇALIŞANLARINI HEDEFE KOYMUŞTU!

CHP'nin adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarında daha önce medya çalışanları için yine skandal ifadeler kullanmıştı. Anadolu Ajansı ve TRT çalışanlarını hedef tahtasına koyan İnce, bugünkü davranışıyla da büyük tepki toplamış oldu.