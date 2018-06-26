AK Partili Mehmet Muş: Kılıçdaroğlu tam anlamıyla akıl tutulması yaşıyor

Partisinin 24 Haziran'da aldığı ağır hezimetten sonra ilk defa kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9. seçim yenilgisi nedeniyle istifa etmesi beklenirken şok açıklamalarla AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı. Neredeyse tüm Türkiye'nin istifa edeceğini beklediği Kılıçdaroğlu "istifa etmiyorum, görevimin başındayım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı basın toplantısındaki skandal açıklamaları bununla da bitmedi. 2019 yerel seçimlerinde büyük başarı elde edeceklerini iddia eden Kılıçdaroğlu parti içi muhalefeti de tehdit etti. Tek bir özeleştiri yapmayan Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamaları sosyal medyada CHP tabanını adeta çileden çıkardı. Muharrem İnce'yi de düşük oy almakla suçlayan Kılıçdaroğlu skandal açıklamalarını da sürdürerek "Seçimin mağlubu AK Parti'dir" diyerek milyonları şok etti.

"KILIÇDAROĞLU TAM ANLAMIYLA AKIL TUTULMASI YAŞIYOR"

Türk siyaset tarihine, 9 seçim yenilgisi ile adını yazdıran ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı skandal açıklamaların ardından ilk tepki AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'tan geldi. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Muş, "Kılıçdaroğlu her seçim sonrası yaptığı hezeyan dolu açıklamalara benzer bir açıklama yaparak seçimlerde CHP'nin başarılı olduğunu ve seçimlerin tek kaybedeninin AK Parti olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu kelimenin tam anlamıyla akıl tutulması yaşıyor. Ya da milletin aklıyla dalga geçtiğini sanıyor" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş açıklamasında şunları kaydetti:

"CHP'NİN KAZANDIĞINI İDDİA EDEN BİRİNİN AKLINDAN ŞÜPHE EDİLİR"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaklaşık 11 milyon, AK Parti ise meclis seçimlerinde CHP'ye 10 milyon oy fark atmışken aslında CHP'nin kazandığını iddia eden birinin aklından şüphe edilir.

"NE KADAR ACİZ VE KOMİK DURUMLARA DÜŞTÜĞÜNÜN FARKINDA BİLE DEĞİL"

Az önce ekran karşısına geçen Kılıçdaroğlu, 26 milyon küsür oyun 15 milyondan fazla olduğunu anlatmaya çalışırken ne kadar aciz ve ne kadar komik durumlara düştüğünün farkında bile değil. CHP Genel Merkezinde yada Kılıçdaroğlu'nun etrafında "Yahu sayın genel başkan sen ne anlatıyorsun seçimi kaybettik" diyecek bir kişi bile yok!

"KILIÇDAROĞLU'NA EN GÜZEL CEVABI MUHARREM İNCE VERDİ"

Aslında fazla söze gerek de yok, Kılıçdaroğlu'na en güzel cevabı Muharrem İnce verdi; "Adam kazandı". Evet Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kazandı, Muharrem İnce ve CHP kaybetti.

"HALKI HOR GÖREN TİPİK CHP ZİHNİYETİNİ BİR KEZ DAHA SERGİLEDİ"

Kazanan Cumhurbaşkanını tebrik etmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu milletin kararını hazmedemediğini bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu adil ve şeffaf seçimler sonucunda kazanan Cumhurbaşkanına diktatör diyerek aslında millete de hakaret etti. Kılıçdaroğlu milletin sandıkta attığı tokadın muhasebesini yapacağına milleti diktatör seçmekle suçladı. Halkı hor gören tipik CHP zihniyetini bir kez daha sergiledi.

"AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE"

Kılıçdaroğlu bu kafayla devam ederse Muharrem İnce'nin "Yenmiş de, yenmiş" sözleri daha çok uzayıp gidecek… Muharrem İnce'ye gelince; o da kaybetmenin verdiği ruhsal çöküntüden olsa gerek "oyları çaldılar ama az çaldılar" söylemine tutunarak kendini teselli ediyor. Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu'nun durumu "Al birini vur ötekine" misalindendir. Bu kafayla ne Kılıçdaroğlu'ndan nede Muharrem İnce'den millete fayda gelmez.

"ONLARIN TÜM HESABI CHP GENEL MERKEZİNDEKİ KOLTUKLARI SAYMAKTAN İBARETTİR"

CHP Genel Başkanlığı için seçimden önce "aday olmayacağım" deyip seçimi kaybettikten sonra "Mücadeleye devam edeceğim" diyen Muharrem İnce ile "Cumhurbaşkanlığı seçiminde beklentinin altında oy aldı" diyen Kılıçdaroğlu'nun ne vizyonu nede ufku Cumhurbaşkanlığı makamına erişmeye yetmez. Onların tüm hesabı CHP Genel Merkezindeki koltukları saymaktan ibarettir. Seçim sonuçlarının devletimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, oyunu kullanan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.