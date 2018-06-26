Son dakika: İnce'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası ilk çıkış

Geçtiğimiz pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçiminde CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 30 oy alarak, yüzde 52 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybetti.

CHP'NİN İÇİNDE İNCE SESLERİ YÜKSELDİ

Parti içindeki Kemal Kılıçdaroğlu muhalifleri ise uzun bir aradan sonra CHP'nin oyunu yüzde 30'a taşıyan Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olması gerektiğini belirterek Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ediyor.





İNCE, 81 İLİ GEZECEK

Tüm bu yaşananların ardından Muharrem İnce, Twitter hesabından Türkiye turuna çıkacağını açıkladı. İnce, şunları belirtti: "Hepimizin Cumhurbaşkanı' adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim."