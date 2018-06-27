MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı! Sefer Aycan kimdir?

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı öğrenildi. Aycan'ın cumhur ittifakı hakkında rahatsızlık veren ifadeleri olduğu biliniyordu. Öte yandan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği ve bu görevden alma işleminin bu görüşme öncesinde gerçekleştiği öğrenildi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı

MHP'DEN YAZILI AÇIKLAMA

MHP basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta partisince birinci sıradan aday gösterilip resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Sefer Aycan, "Seçimlerde anketlerin aksine büyük bir başarı göstererek 49 vekil çıkardığını ve bu sayı ile Meclis'in kilit partisi olduğunu belirterek, "Biz ne dersek, o olacaktır" demişti.

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