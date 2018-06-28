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Son Dakika: Araştırma Şirketi Başkanı 'lileri şikayet etti

Son dakika haberi... Araştırma Şirketi Başkanı'ndan 24 Haziran 2018 seçimleri için düzenlenen anketlere ilişkin itiraf gibi bir açıklama geldi. , katıldığı televizyon programında, "Anketlerde 'ın kazanacağını ilan etsem beni çarmıha gererlerdi" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 11:45
Son Dakika: SONAR Araştırma Şirketi Başkanı CHP'lileri şikayet etti

'li anket katıldığı televizyon programında CHP'lilerden gördüğü baskı yüzünden adeta feryat etti. Ünlü anketçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde alacağı asıl oy oranını aylar öncesinde bildiğini fakat CHP ve seçmeninin baskısı nedeniyle açıklayamadığını belirtti.

Bayrakçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılı olduğunu ve hala büyük bir oy oranına sahip olduğuna dikkat çekerek, CHP teşkilatlarından ve seçmeninden gördüğü baskı nedeniyle bunu yüksek sesle söyleyemediğini itiraf etti. Bayrakçı, "Anketlerde 'ın kazanacağını ilan etsem beni çarmıha gererlerdi" dedi.

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SONAR Başkanı Bayrakçı "Erdoğan'ın kazanacağını ilan etsem beni çarmıha gererlerdi"

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Son Dakika: SONAR Araştırma Şirketi Başkanı CHP'lileri şikayet etti
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