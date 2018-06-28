Son Dakika: SONAR Araştırma Şirketi Başkanı CHP'lileri şikayet etti

CHP'li anket Hakan Bayrakçı katıldığı televizyon programında CHP'lilerden gördüğü baskı yüzünden adeta feryat etti. Ünlü anketçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde alacağı asıl oy oranını aylar öncesinde bildiğini fakat CHP ve seçmeninin baskısı nedeniyle açıklayamadığını belirtti.

Bayrakçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılı olduğunu ve hala büyük bir oy oranına sahip olduğuna dikkat çekerek, CHP teşkilatlarından ve seçmeninden gördüğü baskı nedeniyle bunu yüksek sesle söyleyemediğini itiraf etti. Bayrakçı, "Anketlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını ilan etsem beni çarmıha gererlerdi" dedi.

İŞTE SONAR ARAŞTIRMA ŞİRKETİ BAŞKANI HAKAN BAYRAKÇI'NIN İTİRAF NİTELİĞİNDEKİ AÇIKLAMALARI

SONAR Başkanı Bayrakçı "Erdoğan'ın kazanacağını ilan etsem beni çarmıha gererlerdi"