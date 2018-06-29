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Silahlı saldırıya uğrayan başkan, 'li vekili sorumlu tuttu

'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinde, günü sonuçlarını takip eden Belediye Başkanı AK Parti'li Cevher Benek, gece saatlerinde evinin önünde kendisine silahlı saldırıda bulunulması ile ilgili ’den milletvekili seçilen Hasan Özgüneş'i sorumlu tuttu. Benek, HDP'li Özgüneş'in terör örgütü 'nın yayın organlarından kendisini hedef gösterdiğini söyledi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 11:34
Silahlı saldırıya uğrayan başkan, HDP'li vekili sorumlu tuttu

AK Parti'den milletvekili seçilen Rızgin Birlik, Hilal beldesinde 'lı teröristlerin silahlı saldırısından yara almadan kurtulan Belediye Başkanı AK Parti'li Cevher Benek'i evinde ziyaret etti. Benek'e geçmiş olsun dileklerini ileten Birlik, Kürtçe yaptığı konuşmada, "Sana yapılan saldırı bize yapılmıştır. Kardeşliğimizi kimse bozamaz. Birkaç çapulcunun yaptığı bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bölgemizde kanla beslenme hevesindekiler emeline ulaşamayacaktır. Baskı ve tehditler bizi yıldırmayacaktır" dedi.

Belediye Başkanı AK Parti'li Cevher Benek (sağda)

AK PARTİ'Lİ BAŞKAN'DAN AÇIKLAMALAR

AK Parti'li Birlik ve beraberindekiler, daha sonra silahlı saldırının yapıldığı yerde incelemede bulundu. Saldırıya uğrayan Hilal Belde Belediye Başkanı Benek de o gün yaşanan olayı anlatırken, "'da sonuçlarını takip ederken AK Parti Belde Başkanlığımızdan korumalar ile birlikte eve geldim. Gece 12.30 sıralarında Milletvekili Hasan Özgüneş, PKK'nın yayın organı olan medyası vardır. Onları arayarak benim ailemi tehdit etti, hedef gösterdi. Edebilir de zaten yıllardır örgütün hedefindeyiz. 2016 gene bombalı saldırıya uğramıştım. Ben buraya geldim, oradan bana ateş etti. Ateş ederken zaten mermi izleri bellidir. Olay yeri inceleme yerine geldi. Herhangi bir yaralanma, öldürme olayı olmadı. Gece olduğu için biz buradan oraya gidene kadar korumalar da ateşe karşılık verirken, karanlıktan yararlanarak mahallenin içinden kaçıp gittiler. Biz bunları bulamadık. Asker, polis araştırmaya devam ediyor" diye konuştu.

HDP Şırnak Milletvekili Adayı Hasan Özgüneş

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise faillerin en kısa sürede yakalanarak, yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bizim zaferimizi hazmedemeyenler, kardeşliğimizi bozamayacaktır. Bu kişiler hiçbir zaman toplumda değer görmeyecektir. Yaşanan hadise üzücü bir hadisedir. Memleketimizin demokratik gelişimine halel getirecek bir gelişmedir. Bizim temennimiz o ki hem seçimlerin, hem de buradaki her türlü siyasal olayların sükunet ve anlayış içerisinde yürümesidir"diye konuştu.

Milletvekili koltuğuna oturmadan tehdide başladılar

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Silahlı saldırıya uğrayan başkan, HDP'li vekili sorumlu tuttu
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