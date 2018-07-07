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'den 'lileri çıldırtacak açıklama!

'nin kırk takla atarak meclise sokmaya ve devletin mali yardımından faydalandırmaya çalıştığı 'den çarpıcı bir açıklama geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı , "CHP ile ittifak İyi Parti'ye oy kaybettirdi" dedi.

Giriş Tarihi: 7.7.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 11:01
İyi Parti'den CHP'lileri çıldırtacak açıklama!

24 Haziran seçimlerinde beklenenden fazla oy alan 'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Habertürk TV'de yayınlanan programa katılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı , beklenen oyun alınamamasından 'yi sorumlu tuttu.

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"CHP İLE İTTİFAK OY KAYBETTİRDİ"

Özdağ, "Koyduğumuz hedeflere ulaşamadık. Bunun nedenleri var. Benim kişisel kararım CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi. Siyasette pişmanlık söz konusu değil ama genel çerçevede baktığımızda yolumuza devam ediyoruz. Eğer SP-Demokrat Parti ittifakı olsaydı biz de çok daha fazla oy alırdık. Sadece biz değil Saadet Partisi de bunu belirledi diye düşünüyorum" dedi.

"YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Seçim sürecinde kendi eksiklerinin de olduğunu ifade eden Özdağ, "Tabi bizim de eksiklerimiz vardı. Kampanyamızı daha iyi yapabilirdik. Neticeye baktığımızda geçmişten ders alıp, eksiklerimizi giderip, yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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İyi Parti'den CHP'lileri çıldırtacak açıklama!
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