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haber: 700 nolu 'de yayımlandı - İşte yeni KHK detayları

haberi: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan 700 nolu KHK 'nin mükerrer sayısında yayımlandı. KHK'da "Bakanlar Kurulu" ibaresinin "" şeklinde değiştirildiği yer alırken, KHK hükümleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ant içmesinin ardından yürürlüğe girecek.

Giriş Tarihi: 7.7.2018 20:04 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 20:06
Son dakika haber: 700 nolu KHK Resmi Gazete'de yayımlandı - İşte yeni KHK detayları

700 nolu " Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" başlığıyla 'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik düzenlemelerin yer aldığı kararnameyle, 1924 yılından 2017'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan 'İcra Vekilleri Heyeti' 'Bakanlar Kurulu' ve 'Başbakanlık' ibareleri, '' ve 'Cumhurbaşkanlığınca' olarak değiştirildi.

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemelerin yer aldığı 218 maddelik kararnamede, 7142 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, 2 Temmuz'da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Son dakika: Yeni KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!

Yeni KHK ile 1924 yılından 1960'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan 'İcra Vekilleri Heyeti' ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen 'Bakanlar Kurulu' ve 'Başbakanlık' ibareleri, 'Cumhurbaşkanı' ve 'Cumhurbaşkanlığınca' olarak değiştirildi.

DÜZENLEMELER CUMHURBAŞKANININ ANT İÇMESİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Söz konusu KHK'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek.

Yeni KHK'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin düzenlemeler, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının ant içerek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek

Son dakika: Yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!

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Son dakika haber: 700 nolu KHK Resmi Gazete'de yayımlandı - İşte yeni KHK detayları
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