Son dakika: Yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!

Son dakikaKHK haberi... Bazı değişiklikler yapılmasını içeren 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayım tarihinde yürürlüğe giren KHK'nin hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütecek. Önceki 699 sayılı KHK'da da hükümet sistemine ilişkin düzenlemeler yer alıyordu. İşte yeni sisteme ilişkin prosedürleri içeren ve tarihi 24 Haziran seçimlerinin ardından merakla beklenen 700 sayılı KHK ile ilgili bütün detaylar...
Giriş Tarihi: 07.07.2018 19:32 Güncelleme Tarihi: 07.07.2018 20:22