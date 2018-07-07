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: Yeni 'de yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!

haberi... Bazı değişiklikler yapılmasını içeren 700 sayılı (KHK) 'de yayımlandı. Yayım tarihinde yürürlüğe giren KHK'nin hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütecek. Önceki 699 sayılı KHK'da da hükümet sistemine ilişkin düzenlemeler yer alıyordu. İşte yeni sisteme ilişkin prosedürleri içeren ve tarihi 24 Haziran seçimlerinin ardından merakla beklenen 700 sayılı KHK ile ilgili bütün detaylar...

Giriş Tarihi: 07.07.2018 19:32 Güncelleme Tarihi: 07.07.2018 20:22
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: Yeni 'de yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!
Son dakika: Yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!

haberi... Bazı değişiklikler yapılmasını içeren 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 'de yayımlandı. Yayım tarihinde yürürlüğe giren 'nin hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütecek. Resmi Gazete'de yayınlanan Önceki 699 sayılı kararnamede "6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 20'nci maddesinin, "seçilen cumhurbaşkanı adına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanak düzenlenmesine" ilişkin 2'nci fıkrasına, "Bu tutanak seçilen cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulur." ifadesi eklenmişti . İşte yeni sisteme ilişkin prosedürleri içeren ve merakla beklenen 700 sayılı KHK ile ilgili bütün detaylar...

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: Yeni 'de yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!
Son dakika: Yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!
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  • 56
: Yeni 'de yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!
Son dakika: Yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!
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: Yeni 'de yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!
Son dakika: Yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!
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: Yeni 'de yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!
Son dakika: Yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!
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: Yeni 'de yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!
Son dakika: Yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!
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  • 56
: Yeni 'de yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!
Son dakika: Yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!
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