Son dakika: Yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!

Son dakika Kanun Hükmünde Kararname haberi... Bazı değişiklikler yapılmasını içeren 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayım tarihinde yürürlüğe giren KHK'nin hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütecek. Resmi Gazete'de yayınlanan Önceki 699 sayılı kararnamede "6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 20'nci maddesinin, "seçilen cumhurbaşkanı adına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanak düzenlenmesine" ilişkin 2'nci fıkrasına, "Bu tutanak seçilen cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulur." ifadesi eklenmişti . İşte yeni sisteme ilişkin prosedürleri içeren ve merakla beklenen 700 sayılı KHK ile ilgili bütün detaylar...