Son dakika KHK haberi: 700 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı - İşte son KHK detayları

700 nolu KHK "Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" başlığıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik düzenlemelerin yer aldığı kararnameyle, 1924 yılından 2017'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan 'İcra Vekilleri Heyeti' 'Bakanlar Kurulu' ve 'Başbakanlık' ibareleri, 'Cumhurbaşkanı' ve 'Cumhurbaşkanlığınca' olarak değiştirildi.



Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemelerin yer aldığı 218 maddelik kararnamede, 7142 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, 2 Temmuz'da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Son dakika: Yeni KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK sayfa sayfa burada!" height="406" src="https://iasbh.tmgrup.com.tr/e30bf2/770/406/0/0/748/395?u=https://isbh.tmgrup.com.tr/sb/album/2018/07/07/skaldırılankhk-haberi-yeni-khk-resmi-gazetede-yayimlandi-700-sayili-khk-sayfa-sayfa-burada-1530981442257.jpg" width="770">



Yeni KHK ile 1924 yılından 1960'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan 'İcra Vekilleri Heyeti' ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen 'Bakanlar Kurulu' ve 'Başbakanlık' ibareleri, 'Cumhurbaşkanı' ve 'Cumhurbaşkanlığınca' olarak değiştirildi.



DÜZENLEMELER CUMHURBAŞKANININ ANT İÇMESİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK



Söz konusu KHK'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek.



Yeni KHK'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin düzenlemeler, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının ant içerek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla çıkarılan 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) bazı kanunlarda yer alan hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında "Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" yayımlandı.

KHK'de yürürlükten kaldırılan hükümler arasında, 4308 sayılı Seferberlikte veya Fevkalade Hallerde Askeri Şahıslara Ait Hukuk Davalarıyla İcra Takiplerinde Yapılacak Muameleler Hakkında Kanun'un 4. maddesiyle 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun'un 44'üncü maddesi yer alıyor. Söz konusu maddeler askeri mahkemelere ilişkin düzenlemeleri içeriyordu.

Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun'un 2'nci maddesinin ikinci fıkrası, 1136 sayılı Avukatlık Kanun'unun 14'üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki "sıkıyönetim mahkemeleri" ifadelerini içeren düzenlemesi yürürlükten kaldırılırken, kanunun 115'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "ve hazırlanacak adli ve mesleki kanun tasarıları" ibaresi madde metninden çıkarıldı.

KHK ile Tanık Koruma Kanunu'nun 13'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "idari görevde çalışan birinci sınıfa geçirilmiş askeri hakimler arasından" ibaresi madde metninden çıkarılırken, "Askeri ceza muhakemesinde uygulama" başlıkla 23'üncü madde de yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca bazı kanunlarda yer alan "sıkıyönetim" ibareleri madde metinlerinden çıkarıldı.

4857 sayılı İş Kanunu'nun Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ilişkin 39'uncu maddesindeki ikinci fıkra, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu'nun birinci maddesindeki "Askeri ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ilişkin hükümler saklıdır." ifadesi de yürürlükten kaldırılan hükümler arasında yer aldı.

2. KHK RESMİ GAZETE'DE

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını içeren 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mükerrer sayıda yayımlanan 700 sayılı KHK'ya göre, Köy Kanunu, Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, Askerlik Kanunu, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Pasaport Kanunu gibi yürütmeyi ilgilendiren pek çok kanun ve kanun hükmünde kararnamede geçen "Bakanlar Kurulu" ifadeleri "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirildi.

KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce bu KHK ile değişiklik yapılan kanunların ve kanun hükmünde kararnamelerin ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş olan tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadığı sürece geçerliliğini sürdürecek. KHK, Cumhurbaşkanının yemin edip göreve başlamasının ardından yürürlüğe girecek.