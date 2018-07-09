Yeni kabine listesi açıklanıyor! Bakanlar Kurulu 2018 listesi kimler olacak?

Bakanlar Kurulu'nda (2018) yer alacak isimler heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün TBMM'de yemin etmesinin ardından yeni kabine ile ilgili araştırmalar çoğaldı. Yeni bakanlar listesi bugün en çok araştırılan konuların başında yerini alacak. 'Yeni kabinede kimler var' sorusunun yanıtına, yeni bakanlar listesi ne bu başlık altından ulaşabileceksiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı Bakanlar Kurulu 2018 isim isim sabah.com.tr'de yer alacak. Yeni bakanlar listesi açıklandığı an merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

YENİ KABİNE BUGÜN AÇIKLANIYOR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yönetim sisteminin ilk Kabine'sini az sonra açıklayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen AK Parti İl Başkanları toplantısında yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı resmen duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, yeni sistemin yeni bakanlar kurulu 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü açıklanacak. Yeni kabinenin açıklanma saati ise akşam 21.00'de olması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ BAKANLAR LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Yeni kabinenin ne zaman açıklanma tarihi kesin belli olurken, kabinede kimlerin olacağı sorusu ise henüz yanıt bulmadı. Yeni sistemin getirdiği özelliklerden birisi olarak, milletvekilleri bakan seçilemezken, bakan olabilmek için milletvekilliğinden istifa etmeleri gerekiyor. Yeni kabinede hangi bakanların olacağı konusunda halen belirsizlik sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı başka bir açıklamasında yeni kabinedeki bakanların parti dışından da olabileceğini belirtmişti. 9 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan yeni sistemn kabine listesi oldukça merak ediliyor. Açıklanan Bakanlar Kurulu ile beraber yeni sistem de resmen yürürlüğe girecek.