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Cumhurbarbaşkanı Erdoğan 'da

: , dün gerçekleşen törenden sonra yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk resmi ziyaretini 'a gerçekleştiriyor. Erdoğan, Bakü'deki temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 12:39
Cumhurbarbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.10'da 'a hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca uğurladı.

Erdoğan, Bakü'deki temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı'na anıtına çelenk koydu

ALİYEV'İN MEZARINA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk resmi temasını Azerbaycan'a yaptı. Erdoğan, ilk ziyaretini yaptığı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Aliyev'in mezarını ziyaret etti. Üzerinde Türk bayrağı olan çelenk de mezara bırakıldı.

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Cumhurbarbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
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