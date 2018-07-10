Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Zagulba Sarayı'nda resmi tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde aracının kapısında karşıladığı Erdoğan ile kucaklaştı. Erdoğan, mevkidaşı Aliyev eşliğinde tören kıtasını 'Selam asker' diyerek selamladı. Ardından İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı çalındı. Tören sonunda heyetlerin takdiminin ardından iki lider, baş başa görüşmeye geçti.