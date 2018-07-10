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Başkan Erdoğan, 'da

Giriş Tarihi: 10.07.2018 13:48 Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 13:49
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Başkan Erdoğan, 'da
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

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Başkan Erdoğan, 'da
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da

Başkan Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Zagulba Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

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Başkan Erdoğan, 'da
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde aracının kapısında karşıladığı Erdoğan ile kucaklaştı.

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Başkan Erdoğan, 'da
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da

Erdoğan, mevkidaşı Aliyev eşliğinde tören kıtasını "Selam asker" diyerek selamladı.

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Başkan Erdoğan, 'da
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da

Ardından İstiklal Marşı ve milli marşı çalındı.

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Başkan Erdoğan, 'da
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da

Tören sonunda heyetlerin takdiminin ardından iki lider, baş başa görüşmeye geçti.

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Başkan Erdoğan, 'da
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da
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