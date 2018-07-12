Son dakika: Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine kayyum atandı

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre şu ana kadar 79 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyon kapsamında, Adnan Oktar gözaltına alındı. Oktar sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon yürütüyor.

Adnan Hoca olarak tanınan Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine kayyum atandı







ADNAN OKTAR'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik olarak; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır."

TACİZ SUÇLAMALARI VAR

Adnan Oktar'ın gözaltına alındığı operasyonun soruşturma dosyasında aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu çok sayıda mağdur kadın bulunuyor. İddialara göre mağdurlar defalarca kez taciz, cinsel istismar ve cinsel saldırıya maruz kaldı.

Oktar ve çetesine yönelik suçlamalardan biri de 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' oldu. Yine iddiaya göre Oktar ve çetesinin kurduğu paravan şirketlerle milyon dolarlarca hayali işlemler yaptığı belirtiliyor. Yine tehdit ve şantajla ailelerinden koparılan ve mallarına el konulan kişilerin servetlerinin bu şirketler aracılığıyla aklandığı iddia ediliyor.

Adnan Hoca olarak tanınan gözaltındaki Adnan Oktar'a vatandaşlar böyle tepki gösterdi "Kediciklerin..."

ADNAN OKTAR'A VATANDAŞLARDAN TEPKİ



Adnan Oktar'a sağlık kontrolü çıkışında vatandaşlar tepki gösterdi. "Kediciklerin nerede" diye bağıran vatandaşlara gülümseyen Oktar, polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Adnan Oktar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Adnan Oktar'a hastane çıkışında vatandaşlar tepki gösterdi. "Kediciklerin nerede" diye bağıran vatandaşlara gülümseyen Oktar, polis tarafından araca bindirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Oktar'ın burada ifadesinin alınacağı öğrenildi.

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MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde operasyon başlatılmıştı. İstanbul c baş tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ilde 235 isme yönelik alınan gözaltı kararı gereği saat 05.00'da hareket geçti.

Şu ana 166 şüpheli gözaltına alınırken Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğünde sorguya alındı.

Başsavcılık şüphelilere yönelik alınan MASAK raporu doğrultusunda flaş bir hamle daha yaptı. 235 şüphelinin suçtan kaynaklanan tüm mal varlığına Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar ile el konuldu.

Söz konusu karar bu sabah infaz için tüm tapu müdürlükleri ve banka şubelerine gönderildi. Tapu ve bankalardan kayıtlı gayrimenkullere şerh konulması ve banka hesaplarının dondurulması talep edildi. Soruşturma dosyasında şüpheli bulunan 235 şüphelinin banka hesaplarına örgüt suçundan elde edildiği şüphesiyle tedbir konulurken yine aynı şüphe ile tapudaki kayıtlı mallarına da şerh konuldu.