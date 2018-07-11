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'a gözaltı! İşte ilk fotoğraflar

Giriş Tarihi: 11.07.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 10:10
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'a gözaltı! İşte ilk fotoğraflar
Adnan Oktar'a gözaltı! İşte ilk fotoğraflar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Adnan Oktar ve 235 müridinin gözaltına alındığı operasyonda küçük yaştaki kız çocuklarına cinsel tacizden, h��rriyetten yoksun bırakmaya, tehdit ve şantajdan, uluslarası ajanlığa kadar bir sayfa dolusu suçlama yeralıyor.

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'a gözaltı! İşte ilk fotoğraflar
Adnan Oktar'a gözaltı! İşte ilk fotoğraflar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon yürütüyor.Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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'a gözaltı! İşte ilk fotoğraflar
Adnan Oktar'a gözaltı! İşte ilk fotoğraflar

Örgüt üyelerine yönelik soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarını kapsıyor.

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'a gözaltı! İşte ilk fotoğraflar
Adnan Oktar'a gözaltı! İşte ilk fotoğraflar

ADNAN OKTAR ÇENGELKÖY'DEN SARIYER'E KAÇARKEN YAKALANDI

Operasyonun haberini alan 'ın Çengelköy'deki evinden Sarıyer'deki gizli bir eve kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Kaçmaya çalışırken yakalanan Adnan Oktar'ın polise mukavemet gösterdiği belirtiliyor.

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'a gözaltı! İşte ilk fotoğraflar
Adnan Oktar'a gözaltı! İşte ilk fotoğraflar

OPERASYONDA ŞOKE EDEN DETAYLAR

Aralarında yaşları 11 ile 40 arasında değişen 20'nin üzerinde kadın ve kız çocuğunun cinsel istismar suçlamasıyla Oktar ve cemaati hakkında mağdur olarak suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı verilenlerin 106'sı kadın olduğu belirtildi.

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'a gözaltı! İşte ilk fotoğraflar
Adnan Oktar'a gözaltı! İşte ilk fotoğraflar

İşte operasyondan kareler...

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'a gözaltı! İşte ilk fotoğraflar
Adnan Oktar'a gözaltı! İşte ilk fotoğraflar
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