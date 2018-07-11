YURTDIŞINA GİZLİ BİLGİLER VERMEM İSTENDİ

Bunun ardından bu kuruluşlara ve çeşitli politik çevrelere Türkiye hakkında verilmesini sakıncalı gördüğüm bilgileri göndermem istendi. Bu bilgiler cemaat tarafından oluşturulan Türkiye'nin siyasi yapısı, başkanlık sisteminin olası sonuçları, Recep Tayyip Erdoğan sonrası siyasi zayıf noktalar gibi analizleri içeren raporlardı. Bu görev ile ilgili Adnan Oktar'la yüzleşip bunun mahzurlu olduğunu söylediğimde de, "bizi ilgilendirmez biz denileni yaparız. İmamı sorgulamak da senin haddine değil, sen sana ne söylüyorsam onu yap" dedi.