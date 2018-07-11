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Ceylan Özgül ve örgütüyle ilgili detayları anlattı! Okuyunca şoke olacaksınız

Giriş Tarihi: 11.07.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 11:53
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Detayları okuyunca şoke olacaksınız!
Detayları okuyunca şoke olacaksınız!

Geçtiğimiz aylarda örgütten ayrılarak gündemi sarsan açıklamalar yapan Ceylan Özgül, yeni bir yaşama merhaba derken ve örgütü hakkında şikayetçi olmuştu. Kendisi ile birlikte örgütten kaçan birçok isim Adnan Oktar ve örgütünden şikayetçi olurken, verilen ifadeler bugün Mali Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dev operasyonun da altyapısını hazırlamıştı.

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İŞTE CEYLA ÖZGÜL'ÜN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

İSRAİL İLE GİZLİ İLİŞKİLERİ GÖZÜMÜ AÇTI
- örgütü denilen bu yapı içerisinde kaç yıl kaldınız?
10-11 yıl kaldım.

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-Örgütün bu dejenere ve yasadışı yüzünü ne zaman fark etmeye başladınız?
Bu yüzü ilk defa 2010-2011 yılında İsrailli politikacılar ve masonlarla ilk temaslar olmaya başladığında fark ettim. O yıllara kadar hepimiz 'ın vitrindeki yüzünü İsrail ve Mason karşıtı olarak tanırken, bir anda İsrail ile gereğinden fazla yakın ve Türk devletinden gizli bağlantılar kurulmaya başlandı. Bu ani dönüş de beni çok sarstı.

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ADNAN OKTAR'IN MASON OLMASI GÖZÜMÜ AÇTI
-Ayrılmaya nasıl karar verdiniz?
Örgütte kaldıkça daha mahrem bilgiler bana açılmaya başladı. Bana örgüte girerken gösterilen insanlığa hizmet yüzünün aslında bir paravan olduğundan şüphelenmeye başladım ve Mason karşıtlığından bir anda 33 derece Masonluğa sıçrayış beni, cemaati sorgulamaya zorladı. Cemaat altı boş mantıklar üzerine, keskin dönüş ve talimatlarla yönlendiriliyordu.

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ABD'DEKİ BAZI KURULUŞLARLA BAĞLANTI KURMAM İSTENDİ
Bu dönemde benden ABD'deki en önemli düşünce kuruluşları ile bağlantılar kurmam istendi. Hatta herşeyi kendi inisiyatifime bırakmayıp, bazı kuruluşlarda olan kilit kişilerin bilgileri de verildi. Bana isimleri ve bağlantı detayları verilen özel hedeflerle hiç sorun yaşamadan ve olağan dışı bir hızda ilişki kurabiliyordum. Bu tip hedef kurumlarda isteklerimiz adeta hiç sorgulanmadan ve direnç görmeden kabul oluyordu.

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YURTDIŞINA GİZLİ BİLGİLER VERMEM İSTENDİ
Bunun ardından bu kuruluşlara ve çeşitli politik çevrelere Türkiye hakkında verilmesini sakıncalı gördüğüm bilgileri göndermem istendi. Bu bilgiler cemaat tarafından oluşturulan Türkiye'nin siyasi yapısı, başkanlık sisteminin olası sonuçları, Recep Tayyip Erdoğan sonrası siyasi zayıf noktalar gibi analizleri içeren raporlardı. Bu görev ile ilgili 'la yüzleşip bunun mahzurlu olduğunu söylediğimde de, "bizi ilgilendirmez biz denileni yaparız. İmamı sorgulamak da senin haddine değil, sen sana ne söylüyorsam onu yap" dedi.

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İLK KEZ 2013 YILINDA KAÇMAYI PLANLADIM
Bunun üzerine vicdani rahatsızlıktan dolayı 2013 yılında örgütten kaçmak için plan yaptım fakat Florance Nightingale Hastanesi önünde gardiyanlarımdan kurtulup taksiye binmek isterken yakalandım. Tabii ki daha sonra bu görevden de uzaklaştırıldım. Fakat telefonum, bilgisayarım elimden alınarak örgütün karargâhı olan ve 120 kamera ile korunan ve geniş bir arazinin içinde olan evde tutulmaya başlandım.

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