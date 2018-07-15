En anlamlı 15 Temmuz mesajları ve sözleri! 2018 resimli 15 Temmuz mesajları ve şiirleri burada!

15 Temmuz Şehitleri anma mesajları ve sözleri burada! En özel ve anlamlı 15 Temmuz mesajları ve sözleri! 15 Temmuz 2016'da hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimi sonrası 250 vatan evladı şehit oldu. Milletin zaferinin büyük bir destan ile yazıldığı bu gün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kabul edildi. 15 Temmuz'un yıldönümü tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle anılıyor.

En anlamlı ve özel 15 Temmuz mesajları! - 2018 Resimli 15 Temmuz mesajları! - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları...

Bu özel günü hatırlatmak amacıyla sevdiklerine anlamlı mesaj ve sözler yollamak isteyen vatandaşlar 15 Temmuz resimli ve sözlü mesajları diye aratmaya başladılar. 15 Temmuz ile ilgili mesajları herkesçe aratılan konuların başında geliyor. Resimli 15 Temmuz mesajlarını bu başlık altından indirerek bugünün anısına yine birlikte paylaşabilirsiniz. Sabah.com.tr ekibi olarak sizleri 15 Temmuz resimli mesajlarını derledik. İşte 2018 Resimli 15 Temmuz mesajları...

15 TEMMUZ'DA KANLI DARBE GİRİŞİMİNDE NE OLMUŞTU?

15 Temmuz 2016 Cuma günü akşam saatlerinde, Türk silahlı Kuvvetleri'nin içine yaklaşık kırk yıldan beri sızmakta olan bir grup çetenin ve terörist faaliyetleri sonucunda ordunun bazı kademeleri ve envanterindeki silahları harekete geçilerek millet üzerinden devlete darbe yapılmak istenmiştir.

Türkiye Tarihi'ndeki darbeler arasında bir ilk olarak millete doğrudan ağır silahlarla ateş edilmiştir. Birçok vatan evladı şehit olmuştur, birçok kişi gazi olarak kalmıştır. Türkiye'nin belli yerlerinde Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerinde ordudaki sızma ve süzme teröristler, millete rağmen darbe yapmak isteyince milletin hışmına uğramışlardır.

Millet, çıplak ellerle tanklar, silahlar, helikopterler ve jetlerin önüne geçerek bu terörist kalkışmayı anında durdurarak saniyesinde faili ile birlikte deşifre etmiştir.