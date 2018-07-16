Darbe defterini kapattık

Türkiye'nin en uzun, en karanlık gecesinin ikinci yıldönümünde, kalpler 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü'nde attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın katıldığı anma töreni milyonları buluşturdu. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:
Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz.
Bu millet FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum.
Yeni yönetimle birlikte Türkiye'nin tüm dünyada sıçrayışını hep birlikte göreceğiz. Milletimizi bir hayaliyle buluşturduk. ülkemizi büyük bir çileden kurtardık. Türk demokrasisine çağ atlattık. TANKLAR ARASINDAN SIVIŞANLAR
15 Temmuz asla unutulmayacak ve unutturmayacağız, o bizim için tarihe kayıttır. 15 Temmuz ile demokrasimizin rüştünü tüm dünyada ispat ettik. İnşallah ülkemizde artık darbe
defterini bir daha açılmamak üzere kapattık.
O gece bizim için dua edenlerle FETÖ'nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız.
Tanklara alkış tutanları, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışanları unutmuyorsak, Yeşilköy'de havalimanından tankların arasında çıkıp Bakırköy Belediyesi
'ne sığınanları asla unutmuyoruz, unutmayacağız.
Kimin kimlerle iş tuttuğunun da farkındayız... Umutlarını FETÖ'ye bağlayanların olayların seyri değiştiğinde nasıl hayal kırıklığı yaşadıklarını biliyoruz. AHTAPOTUN KOLLARINI KESTİK
Yurtiçinde, yurtdışında FETÖ ile mücadelemizi aralıksız devam ettireceğiz. Azerbaycan'dan, Ukrayna'dan geldi. Gelecekler. Pensilvanya'daki melunun takiye, hile, yalan dolanla büyük gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik... O gece ülkemize ihanet eden, milletimize kurşun sıkan katiller en ağır cezalara çarptırılıyor.
Şehit edileceğini bildiği halde darbecilere meydan okuyan Ömer Halisdemirleri
, 16 yaşında babasıyla beraber şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçokları, Gölbaşı'nda bombaların hedefi olan 52 yiğit Özel Harekat polisimizi asla unutmayacağız.
Evelallah bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça, Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir güç yoktur. KARANLIK GECENİN BAŞLADIĞI YERDE TEK YÜREK OLDULAR
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne İstanbul
'un dört bir tarafından gelen milyonlar, Türkiye ve şehitler için tek yürek oldu. Alçak FETÖ'nün darbe girişimini lanetleyen vatandaşlar, şehitlere dualar okudu.
BAŞKAN Erdoğan, Nakkaştepe'de aracından inerek yürüyüşe katıldı. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan ve torunları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları da eşlik etti. Erdoğan ve beraberindekiler, 15 Temmuz Şehitler Makamı'na geldi. Burada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edildi.
KÖPRÜNÜN saat 14.00'te trafiğe kapatılmasının ardından çeşitli noktalardan, Anadolu yakası çıkışında bulunan alana yürüyen vatandaşlar arasında dört büyük kulübün formalarını giymiş taraftarlar da yer aldı.
BAZI vatandaşların ay-yıldızlı ve "15 Temmuz'da nöbetteyiz" yazılı tişört giydiği, bazı şehit yakınlarının da şehit fotoğraflarının olduğu tişörtlerle geldiği gözlendi. Gençler de asker kıyafetleriyle alana geldi. İSTE ORDU, İŞTE KOMUTAN
TÜRK bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar", "Meclis'te PKK istemiyoruz", "İşte ordu
işte komutan" şeklinde sloganlar attı, tekbir getirdi.
İSTANBUL genelinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, 21 bin 780 polis görev yaptı.
BAZI iş merkezlerinin dış cepheleri, led ışıklarla ay-yıldız görsellerle aydınlatıldı. Ayrıca Çamlıca Camisi'ne ay-yıldızlı mahya asıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise kırmızı-beyaza büründü.
SARAÇHANE'DE 'GERÇEKÇİ' ANIT
İSTANBUL'DA 15 Temmuz'daki ihanet kalkışmasında hainlerin işgal hedeflerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi
oldu. 17 kişi şehit düştü, 50'den fazla kişi yaralandı. Hainlerin kurşunlarına karşı belediyenin önündeki havuzda abdest alıp şehadete koşan vatandaşları anlatan bir sahne, hiperrealist (gerçekçi) anıt ile ölümsüzleştirildi. UNUTMADIK ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen anma törenine akın eden vatandaşlar, şehitlerimizi rahmetle andı. SABAH'a konuşan vatandaşlar şunları söyledi: Gökçe Atalay (17):
Böylesine müthiş bir zaferi unutturmamak için, burada toplandık. Selver Küçüktamer (15):
Türk olduğum için gurur duyuyorum. Bu kadar insanı buraya toplayan tarihi zaferi unutturmamak, daima anmak için buradayız. Merve Manga (21):
Mutluyuz, gururluyuz. İyi ki buradayım. Recep Akgöz (37):
Bu zafer unutulamaz. Çocuklarımız değil, torunlarımız, gelecek nesiller, bu tarihi günü hatırladıkça bu ülkeyi hiçbir güç korkutamaz. Bu bizim için kurtuluş zaferidir. Şükran Özdemir (30):
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şehitlerimizi ve bu tarihi zaferi anmak için buraya geldik. Bu destanı unutturmayacağız. Sinem Kızıl (36):
Başkanımızın daima arkasındayız. Bu destanı unutturmaya kimsenin gücü yetmez.
Zeynel YAMAN-Uğur YILDIRIM-Barış SAVAŞ-Emir SOMER-Fatih ULAŞ-Ümit UZUN-Furkan KARA-Murat ŞENGÜL-Saffet AZAK-Aslışah SARITAŞ / SABAH