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'da milletiyle buluştu | İşte tarihi anlardan kareler

hain darbe kalkışmasının ikinci yıl dönümünde milyonlar 'nü doldurdu. 'ın milletiyle buluştuğu anma töreni tarihi karelere sahne oldu... İşte Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz hain darbe girişimin püskürtüldüğü bu tarihi günün anmasından tarihi kareler

Giriş Tarihi: 15.07.2018 22:52 Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 23:18
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'da milletiyle buluştu | İşte tarihi anlardan kareler
Başkan Erdoğan 15 Temmuz'da milletiyle buluştu | İşte tarihi anlardan kareler

hain darbe kalkışmasının 2. yıl dönümünde, milyonlar 'ne akın etti. 'ın liderliğinde gerçekleşen tarihi günde tarihi kareler ortaya çıktı..

Başkan , 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi. Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, torunları, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal eşlik etti. Başkan Erdoğan Şehitler Anıtı'nı da beraberindekilerle ziyaret ederek dua etti.

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'da milletiyle buluştu | İşte tarihi anlardan kareler
Başkan Erdoğan 15 Temmuz'da milletiyle buluştu | İşte tarihi anlardan kareler

kürsüye "Bil Oğlum" türküsü eşliğinde çıktı. Alanı dolduran milyonlarca vatandaş, türküye hep birlikte eşlik etti. Başkan Erdoğan, konuşmak için türkünün bitmesini bekledi.

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'da milletiyle buluştu | İşte tarihi anlardan kareler
Başkan Erdoğan 15 Temmuz'da milletiyle buluştu | İşte tarihi anlardan kareler

ardından milletine hitap etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

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'da milletiyle buluştu | İşte tarihi anlardan kareler
Başkan Erdoğan 15 Temmuz'da milletiyle buluştu | İşte tarihi anlardan kareler

gecesi sokaklardaki vatandaşlarımız Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez... Her bir mezhepten, meşrepten, her bir etnik gruptan herkes buradaydı. Sağcısı solcusu, zengini fakiri, muhalefeti iktidarı yoktu. Ay yıldızlı bayrağın altında toplanan aziz milletimiz vardı. Bugün sabahtan itibaren hamdolsun 81 vilayette anma törenlerimiz devam ediyor.

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'da milletiyle buluştu | İşte tarihi anlardan kareler
Başkan Erdoğan 15 Temmuz'da milletiyle buluştu | İşte tarihi anlardan kareler

gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur.

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'da milletiyle buluştu | İşte tarihi anlardan kareler
Başkan Erdoğan 15 Temmuz'da milletiyle buluştu | İşte tarihi anlardan kareler

16-17 yaşındaki daha gencecik fidanları toprağa vermenin üzüntüsü yaşarken ülkemizi kurtarmanın onurunu yaşıyoruz. Tarihimizde yaşanan her zaferin ardından fedakarlık vardır.

Kurtuluş savaşına bu milletin istikbali için binlerce şehidin kanı döküldü. 1923 şafağı anaların bu hissiyatla cepheye gönderdiği binlerce kınalı kuzunun mezar taşları üzerine söktü.

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'da milletiyle buluştu | İşte tarihi anlardan kareler
Başkan Erdoğan 15 Temmuz'da milletiyle buluştu | İşte tarihi anlardan kareler

Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayı Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir.

Bu millet, FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum.

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