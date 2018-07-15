Başkan Erdoğan 15 Temmuz'da milletiyle buluştu | İşte tarihi anlardan kareler

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 2. yıl dönümünde, milyonlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın etti. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen tarihi günde tarihi kareler ortaya çıktı..
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi. Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, torunları, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal eşlik etti. Başkan Erdoğan Şehitler Anıtı'nı da beraberindekilerle ziyaret ederek dua etti.