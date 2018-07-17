Bedelli askerlik 1993'ün hangi ayında doğanları kapsıyor? 25 yaşından gün alan bedelli yapabilir mi? 2018 Bedelli askerlik tarihleri

2018 Bedelli askerlik şartları bugün öğlen saatlerinde belli oldu. Bedelli askerlikte yaş sınırı 25 olarak belirlenirken, ücret 15 bin lira oldu. Yeni bedelli askerlik düzenlemesini yorumlayan uzmanlar, bu bedelli askerliğin, bedelli tarihindeki en ucuz bedelli düzenlemesi olduğuğunu söyledi. Bu sene ki düzenlemede 28 gün askerlik yapılacak olması ise bedelli bekleyen vatandaşlar için sürpriz oldu.

BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLENMESİ TARİHİ BELLİ OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bugün yaptığı açıklamada: "Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında Meclis'in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık. Çalışmalar takdir, komisyonundur. Bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir" diyerek bedelli askerlik ile ilgili detayları paylaştı.