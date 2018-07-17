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'ün ında ları kapsıyor? ından gün alan bedelli yapabilir mi? askerlik

haberi... ile ilgili düzenlemenin detayları açıklandı. Büyük merakla beklenen bedelli askerlik şararında askerlik yapma zorunluluğu olarak değişti. Bedelli askerliğe sınırı getirilirken ücret de lira olarak belirlendi. Peki bedelli askerlik yılının ında ları kapsıyor? 25 yaşından gün alanlar bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik düzenlemesini de içeren nın gündeme geldiğini belirtti. İşte bedelli askerlik düzenlemesinin doğum aralığını kapsadığı ile ilgili bütün detaylar...

Giriş Tarihi: 17.7.2018 19:57 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 19:57
Bedelli askerlik 1993'ün hangi ayında doğanları kapsıyor? 25 yaşından gün alan bedelli yapabilir mi? 2018 Bedelli askerlik tarihleri

2018 şararı bugün öğlen saatlerinde belli oldu. Bedelli askerlikte yaş sınırı 25 olarak belirlenirken, ücret lira oldu. Yeni bedelli askerlik düzenlemesini yorumlayan uzmanlar, bu bedelli askerliğin, bedelli tarihindeki en ucuz bedelli düzenlemesi olduğuğunu söyledi. Bu sene ki düzenlemede askerlik yapılacak olması ise bedelli bekleyen vatandaşlar için sürpriz oldu.

BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLENMESİ TARİHİ BELLİ OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bugün yaptığı açıklamada: "Bugün gündeme geldi. Ekim ayında Meclis'in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık. Çalışmalar takdir, komisyonundur. Bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir" diyerek bedelli askerlik ile ilgili detayları paylaştı.

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Bedelli askerlik 1993'ün hangi ayında doğanları kapsıyor? 25 yaşından gün alan bedelli yapabilir mi? 2018 Bedelli askerlik tarihleri
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