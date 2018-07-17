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ajanı olmakla suçlanan ’dan Sultan Abdulhamid’e çirkin iftira

ajanı olmakla suçlanan ’ın Osmanlı topraklarını Yahudilere satmayan ve 33 sene ayakta tutmayı başaran Sultan 2. Abdulhamid’e çirkin iftiralar attığı ortaya çıktı. Sultan Abdulhamid hakkında akıllara durgunluk veren iftiralar atan Adnan Oktar’ın, İsrail’den gelen düşmanı siyasetçi ve Siyonist din adamlarıyla pozlar vermesi, tv kanalına konuk etmesi ve övgüler yağdırması çok tartışılmıştı. Adnan Oktar ve örgütüne yapılan operasyonda 187 kişi gözaltına alınmıştı. Örgütün sosyal medyadaki tetikçilerine de operasyon beklenirken yurtdışındaki firariler hakkında ilk adım bugün atıldı.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 11:03
İsrail ajanı olmakla suçlanan Adnan Oktar’dan Sultan Abdulhamid’e çirkin iftira

olarak tanınan ve örgütüne polis operasyonları ve soruşturmalar devam ederken; Adnan Oktar'ın sahibi olduğu televizyon kanalındaki programlarında Osmanlı'nın son dönem padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid Han'a çirkin iftiralarla saldırdığı ortaya çıktı.

İsrail ajanı olmakla suçlanan Adnan Oktar’dan Sultan Abdulhamid’e çirkin iftira

Tarihi gerçeklerle taban tabana zıt iftiralarlar Sultan Abdulhamid'e saldıran Adnan Oktar uluslararası ajanlık faaliyeti suçlamasıyla gözaltında bulunuyor. ajanı olmakla suçlanan Adnan Oktar'ın televizyon programlarında Osmanlı topraklarını Yahudilere satmayan Sultan 2. Abdülhamit Han'ın içki içtiği, kendi sahibi olduğu topraklara ilk Yahudi yerleşimlerini sağladığı, İsrail'in kurucusu olduğu, Siyonizm kurucusu ile dost olduğu hatta ortak hisse senedi ticareti ile para kazandığı, genelevlerin çalışmasına izin verdiği, hükümdarlığı zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nun hatta bazen savaşmadan savaşmadan 10 milyon kilometre kare toprak kaybettiği, 'ı para karşılığı İngilizlere bıraktığı gibi pek çok iftiraya yer verdiği ortaya çıktı.

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İsrail ajanı olmakla suçlanan Adnan Oktar’dan Sultan Abdulhamid’e çirkin iftira
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