İşte torba’daki bedelli

AK Parti
'nin Meclis gündemine getirdiği bedelli askerlik düzenlemesinin detayları netleşti. Gerek kamu gerekse özel sektörde çalışanlar bedelli askerlikten yararlanırsa zorunlu askerlik süresi olan 28 gün için ücretsiz izinli sayılacak.
Böylece çalışanlar işten ayrılmak gibi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmayacak.
AK Parti, içinde bedelli askerlik düzenlemesinin yer aldığı paketi dün TBMM
Başkanlığı'na sundu.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilip önümüzdeki hafta yasalaştırılması hedeflenen torba yasa teklifi içinde bedelli ve askerliğe ilişkin düzenlemelerin ayrıntıları şöyle: DÖVİZLİDE SINIR KALKTI:
Üç yıl yurtdışında yaşayanların yararlandığı dövizli askerlikte koşullar değişti.
Buna göre 2 bin euro ödeyenler ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek "uzaktan eğitimi" tamamlayanlar dövizli askerlik yapmış sayılacak. Dövizli askerlikteki 38 yaş sınırı da kaldırıldı. ÜÇ AYLIK SÜRE:
31 Aralık 1993 tarihi ve öncesinde doğanlar, yasa yürürlüğe girdikten sonraki üç ay içinde askerlik şubelerine veya yurtdışı temsilciliklere başvurmaları, 15 bin lira veya karşılığı dövizi ödemeleri ve 28 günlük temel askerlik eğitimi yerinde getirmeleri koşulu ile askerlik yapmış sayılacak. DAHA ÖNCE KAÇIRANLAR:
Daha önce bedelli ya da dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlardan yaş koşulunu taşıyanlar istekleri halinde bedelliden yararlanabilecek. SAĞLIK KOŞULLARI UYGUN OLMAYANLAR:
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair karardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar istekleri halinde yaş sınırı aranmaksızın ve temel eğitime tabii olmadan bedelliden yararlanabilecek. ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILACAKLAR:
Bedelli askerlikten yararlananlar temel askerlik eğitimi süresi olan 28 günde çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluş tarafından ücretsiz izinli sayılacak. CUMHURBAŞKANI YETKİLİ:
Bedelliden toplanan paralar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı
hesabına yatırılacak.
Yatırılan bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayi Destekleme Fonuna aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek ekleme Cumhurbaşkanı yetkili olacak. 5 MİLYAR LİRADAN DAHA FAZLA GELİR BEKLENİYOR 350
bin kişinin düzenlemeden faydalanması halinde 5 milyar 250 milyon lira gelir bekleniyor. 2011'de 30 yaş, 30 bin lira olan bedelli askerlikten 66 bin kişi yararlandı ve devletin kasasına 1.9 milyar lira girdi. Bir önceki bedelli askerlik döneminde ise; 27 yaş, 18 bin lira bedelliden 203 bin kişi yararlandı. 2014'te ise bedelli askerlikten devletin kasasına ise 3.6 milyar lira girdi. ASKERLİK YERİNE MSB KARAR VERECEK
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş düzenlediği basın toplantısında, 28 günlük temel askerlik süresinin düşürülmesi ya da kaldırılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmayacağını söyledi. Muş, bundan önce çıkartılan bedelli uygulamasına 200 bin kişinin başvurduğuna dikkat çekerek, "Bu kez daha fazla rakamı beklemekteyim. Şu an için 1 milyon 324 bin civarında kişiyi ilgilendirmektedir düzenleme. Geçmiş dönemdeki katılımın çok çok daha üzerinde olacağını düşünüyorum" dedi. Muş, bedelliden askerlik hizmetine başlamamış olanların başvurabileceğine dikkat çekti. Muş, bedelliden yararlananların 28 günlük askerliklerini hangi ilde yapacaklarına Milli Savunma Bakanlığı'nın karar vereceğini belirtti. MHP: 28 GÜNLÜK EĞİTİM FAYDALI OLUR
MHP kurmayları TSK'nın yıllık asker ihtiyacının çok üstünde bir yığılma olduğuna dikkati çekerek MHP'nin düzenlemeyi desteklediği bildirdi. Bedelliden yararlanacaklara verilecek 28 günlük temel askerlik eğitimini de değerlendiren MHP kaynakları 28 günlük eğitimin Türk milletinin 'Ordu
Millet' vasfı dikkate alındığında doğru bir uygulama olacağını belirtti. 'HAYIRLI, UĞURLU OLSUN'
MILLI Savunma Bakanı Hulusi Akar da Bakanlığın Twitter hesabından kanun teklifine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Akar, paylaşımda, "Bedelli askerlik yasa teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. CHP'Lİ ÖZEL: Meclis'ten geçmesi gerek CHP
Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında bedelli askerliğe sıcak baktıklarına dikkat çekti. Özel şu açıklamaları yaptı: "Söz verdiler ve bu sözün tutulması gerekiyor. Bedelli askerlik uygulamasının Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama esas sıkıntı şu: Sürekli bir yığılma oluyor bedelli uygulamasıyla bu yığılmayı boşaltmaya çalışıyorlar. İtirazlarımız var 'parası olana tezkere, gariban olanı askere.' Parayı ödeyemeyecek durumda olduğu devlet tarafından belgelenenlerin de yararlanması lazım."