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Son dakika haber: Savcılığın belgesinde ile ilgili şok sözler! 'Adnan Oktar istismarı izlerdi'

Örgütü ile ilgili kan donduran detaylar gelmeye devam ediyor. Savcılığın Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ettiği yazıda bazı müştekilerin ifadeleri yer aldı. Müştekilerin ifadeleri kan donduran ayrıntıları gözler önüne serdi. Müştekilerin anlattıkları örgütün karanlık yüzünü gösterdi. Öte yandan soruşturmayı yürüten yetkililerin, şikayetçilerin ve itirafçıların isimlerinin deşifre olmaması için büyük hassasiyet gösterdiği ve bu yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.7.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 09:51
Son dakika haber: Savcılığın belgesinde Adnan Oktar ile ilgili şok sözler! 'Adnan Oktar istismarı izlerdi'

Son dakika haberi... Müştekilerden Ezgi Ç. ifadesinde 'ın imamlığına inanmayarak gruptan ayrılan kişilere, "Kızıl İmamlar" lakabının takarak bu kişiler hakkında yıldırma ve karalama kampanyası başlatıldığını anlattı. Bu grubun içine örgüt üyesinden bir kişinin sızdığını ve gizli görüntüler çekerek şantaj yapıldığını anlattı.

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"OKTAR İSTİSMARI İZLERDİ"

Müşteki G.Ç ise verdiği ifadede 15 yaşında şüphelilerden Kartal G. ile tanıştığını ve duygusal bir yakınlık yaşadıklarını anlattı. Bir süre sonra örgüt üyeleri tarafından cinsel istismara uğradığını anlatan müşteki G.Ç, bu cinsel istismarı Adnan Oktar'ın da izlediğini hatta Oktar'ın da kendisini istismar ettiğini söyledi.



HERKESİN KENDİSİ İLE EVLENMESİNİ EMRETMİŞ

Müşteki N.K da 2016 yılında çocuklarını örgütten kurtarmak isteyen ailelere, 'çocukları kullanılarak' iftira atılarak karalama kampanyaları başlatıldığını anlatarak bu kampanyalarda kimlerin çalışmalara dahil olduğunu anlattı. Müşteki E.A ise Adnan Oktar'ın bazı evliliklerin 'şirk' olduğunu söyleyerek herkesin kendisi ile evlenmesini emrettiğini ifadesinde anlattı.



DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA TOPLANTI

Şikayetçi Mehmet K. ise 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yaşandığı gece Adnan Oktar'ın bazı kişileri A9 TV'ye çağırarak kendisine, "Sahip olduğun tüm mal varlığını Mert S.'nun kontrolüne devredeceksin" dediğini söyledi.

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Son dakika haber: Savcılığın belgesinde Adnan Oktar ile ilgili şok sözler! 'Adnan Oktar istismarı izlerdi'
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