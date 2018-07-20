Son Dakika: Adnan Oktar, Madonna ile 15 dk görüşebilmek için 300 bin dolar vermiş!

Adnan Oktar'ın gündeme gelmek için milyonlarca dolar saçtığı ortaya çıktı.

Ünlü pop sanatçısı Madonna ile 15 dakika görüşebilmek için belirtilen vakfa tam 300 bin dolar bağışta bulunan Adnan Oktar'ın Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmenin detayları herkesi şoke etti.

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FOTOĞRAF ÇEKTİRİLMESİNE İZİN VERİLMEMİŞ

Vakfı yetkililerinin Adnan Oktar'ın Madonna ile görüşme sırasında fotoğraf çektirmesine izin vermediği öğrenildi.

Madonna'ya altın bir tepsi, antika bir ibrik ve 10 m2 ipek halı hediye eden Adnan Oktar Madonna ile birlikte Tevrat ve Kabbala okuduğu da belirtiliyor.