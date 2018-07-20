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Son Dakika: , ile 15 dk görüşebilmek için 300 bin dolar vermiş!

Son dakika haberi... ’ın gündeme gelmek için milyonlarca dolar saçtığı ortaya çıktı. Ünlü pop sanatçısı ile 15 dakika görüşebilmek için belirtilen vakfa tam 300 bin dolar bağışta bulunan Adnan Oktar’ın ’nda gerçekleştirilen görüşmenin detayları herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 17:31 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 17:42
Son Dakika: Adnan Oktar, Madonna ile 15 dk görüşebilmek için 300 bin dolar vermiş!

'ın gündeme gelmek için milyonlarca dolar saçtığı ortaya çıktı.

Ünlü pop sanatçısı ile 15 dakika görüşebilmek için belirtilen vakfa tam 300 bin dolar bağışta bulunan Adnan Oktar'ın 'nda gerçekleştirilen görüşmenin detayları herkesi şoke etti.

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FOTOĞRAF ÇEKTİRİLMESİNE İZİN VERİLMEMİŞ

Vakfı yetkililerinin Adnan Oktar'ın Madonna ile görüşme sırasında fotoğraf çektirmesine izin vermediği öğrenildi.

Madonna'ya altın bir tepsi, antika bir ibrik ve 10 m2 ipek halı hediye eden Adnan Oktar Madonna ile birlikte Tevrat ve Kabbala okuduğu da belirtiliyor.

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Son Dakika: Adnan Oktar, Madonna ile 15 dk görüşebilmek için 300 bin dolar vermiş!
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