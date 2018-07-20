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Son Dakika: Polis örgütünün larını deşifre etti! Detaylar mide bulandırdı!

Son dakika haberi... örgütünün deşifre olmamak için telefondan lar yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren detaylara göre şifreli konuşmalarda iğrenç detaylar var.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 17:47 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 17:59
Son Dakika: Polis Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmalarını deşifre etti! Detaylar mide bulandırdı!

örgütüne operasyonda mide bulandıran detaylara bir yenisi daha eklendi... Örgütün deşifre olmamak için telefondan lar yaptığı ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren detaylara göre şifreli konuşmalarda iğrenç detaylar var.

İŞTE ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNÜN ŞİFRELİ KONUŞMALARI

Ailem çağırıyor : Adnan Oktar çağırıyor
Teyzem çağırdı : Çok acil Adnan Oktar çağırdı
Dondurma yedik : Mağdur kızla … yaptık
10 kilo et geldi : 10 bin tl örgüte para geldi
100 kilo toprak geldi : 100 bın tl çek geldi
Arkasından dedikodu yaptık: Mağdur kızla… yaptık.
Dragos'da buluşalım: Adnan Oktar'ın evinde buluşalım.
Hep beraber yemek yedik : Grup …. yaptık
Yemek midesini bozdu: Mağdur grup …. yapmadı
Telefonla konuştunuz mu? : Mağdur kızı kaydettiniz mi?
Müsaitse el öpmeye geleceğiz amcamın: Adnan Oktar'a kız getiren müridin verdiği haber
Arkadaşımın paltosu yok : Kızın Adnan Oktar'a sunulmaya hazır olması

Polis yaklaşık 400 kelime ve cümleden oluşan bu şifreli konuşmayı çözümleyerek soruşturma dosyasına sundu.

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Son Dakika: Polis Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmalarını deşifre etti! Detaylar mide bulandırdı!
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