1 TL’lik binalar yargıya taşındı

Şişli Belediyesi Başkanı Hayri İnönü, SABAH'ın gündeme getirdiği 'bedelsiz bina devri' ile ilgili olarak harekete geçti. İnönü, eski Başkan Mustafa Sarıgül döneminde belediyeye ait yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki 9 binanın bedelsiz ve ilahesiz olarak İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na devredilmesine ilişkin mahkeme kararına rağmen belediye meclisinin devir kararında direnmesini yargıya taşıdı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme Sarıgül etkisindeki meclis kararında "hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı" sonucuna varıldığı belirtilerek meclis kararının iptaline karar verdi.

Bunun üzerine "tapu kaydının iptali ve kiranın kalkması" için İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Şişli Belediyesi meclisi üyeleri ise 4 Haziran'daki meclis toplantısında, önerge vererek konuyu gündeme taşıdı. Meclis kararında, mahkemenin iptal kararına rağmen taşınmazların yüksekokulun kullanımına verilmesinin devamı kararlaştırıldı.

İnönü ise karara ret oyu verip muhalefet şerhi koydu. Başkan İnönü, 4 Haziran'daki meclis kararını da yargıya taşıdı. Hayri İnönü, belediye meclisi kararının iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması için İstanbul İdare Mahkemesi'ne başvurdu. İnönü ile Şişli Belediye Meclisi arasındaki bina devri anlaşmazlığı konusuna ilişkin dava, ilerleyen günlerde görülecek.

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