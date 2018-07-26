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'dan lere AİDS testi! Kan örneklerini alıp...

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, cinsel saldırı ve vergi usul kanununa muhalefet gibi birçok suçtan yakalanarak tutuklanan 'ın yeni bir skandalı daha ayyuka çıktı. Suç örgütünün tuzağına düşen genç kızların kan örnekleri alınıp, ve hepatit testi yapıldıktan sonra Adnan Oktar'a sunulduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 08:24 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 08:42
Adnan Oktar'dan Kediciklere AİDS testi! Kan örneklerini alıp...

Suç örgütünün tuzağına düşen genç kızların kan örnekleri alınıp, ve hepatit testi yapıldıktan sonra 'a sunulduğu ortaya çıktı. "Mengele" kod adlı firari Dr. Muhammed 'nun evinde, bu amaçla kullanılan gelişmiş tıbbi cihazların ele geçirildiği öğrenildi. Gündoğdu'nun evi ve hastanedeki odasında bulunan cihazlara el konuldu.

YALAN MAKİNESİ EĞİTİMİ

Yeni Asır Gazetesi'nden fatih Şendil'in haberine göre Doktor Cihat Gündoğdu'nun örgüt içinde komplike programlara sahip yalan makinesini kullandığı, bu makinenin özel bir bilgisayar, parmak ucuna takılı nabız ölçer ve yeni teknoloji ses analizi yapabilen mikrofondan oluştuğu belirtildi. Bazı örgüt üyeleri üzerinde denemeler yapıp, "Bacılar" grubundan bir iki kişiye bu cihazı kullanmayı öğretip, bilgisayarı ve ekipmanı teslim ettiği öğrenildi.

İşte isim isim Adnan Oktar'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması

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Adnan Oktar'dan Kediciklere AİDS testi! Kan örneklerini alıp...
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