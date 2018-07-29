"Emre Uslu itirafçı mı oldu?"

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Peki, işler Türkiye için iyi gidiyor mu? Sorunun cevabı geçen gece, FETÖ'nün en zor günlerinde kuyruğu hep dik tutan, örgüt mensuplarına da aynı şeyi telkin eden meşhur firariden geldi.Sosyal medya hesabı üzerinden "Bulunduğunuz yerleri terk edin. Hoca Efendi'nin emri" diyen Emre Uslu, FETÖ'cülere bazı tavsiyelerde de bulundu.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını artık işlerin değiştiğini söyleyen Uslu'nun FETÖ'cüleri panikleten uyarılarından bazıları:

Eve ve işe aynı saatlerde girmeyin... Issız yerlere gitmeyin... Çevreyi kontrol etmeden evden çıkmayın, otomobilinize binmeyin... Yabancı ülkelerin istihbarat servisleriyle iletişime geçin... Telefonunuzun şarjı hep dolu olsun...Uslu haklı!

Şeytan azapta gerek. Bu ülkede bir gecede yüzlerce canı alan o çeteye üye olanlar yoğurdu bile üfleyerek yesinler... Zira her gün biri bir gün hepsi paketlenip Türk yargısı önünde hesap vermek üzere buraya getirilecekler...

Ancak bu göbekli firari, niye uslandı, kaçakları panikleten, yakalanmış olanları da itirafçılığa sürüklemesi muhtemel bu doğruları neden söylüyor merak konusu?

Sakın itirafçılığı seçip Türkiye istihbaratına çalışıyor olmasın?

Olmaz olmaz. Kendi ülkesine karşı yabancı servislere çalışan biri postu az deldirmek için arkadaşlarına neler yapmaz ki?

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