“İşte başkan… İşte kadro… İşte icraat”

Okan Müderisoğlu bugünkü yazısından 100 günlük programını açıklayan Başkanlık kabinesinin büyük ümitlerle yola çıktığını kaleme aldı. Yeni sistemle Türkiye'nin önünün açık olduğunun altını çizen Okan Müderisoğlu, yazısını şu sözlerle bitiriyor: "Ne diyelim? "Yolun ve bahtın açık olsun Türkiye!"

OKAN MÜDERİSOĞLU'NUN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında başlayan "ekonomik savaştan galip çıkılacağının" yüksek sesle dile getirilmesi, "kur oyununa karşı milli direniş çağrısı yapılması" ise tuzakçılara "ayağınızı denk alın" sinyali idi. Çin tahvil piyasasına açılmayı hedefleyen Hazine vizyonu ise yeni dönemin ipuçlarından yalnızca biriydi.

Terörle etkili mücadele, FETÖ virüsünün devletten tümüyle temizlenmesi ile özgürlükgüvenlik dengesinin sürdürülebilirliği de altı çizilmesi gereken icraatlar arasındaydı.

Bence en hassas konu "Eğitim!" Fiziki şartları iyileşen eğitimin, içerik ve nitelik olarak sınıf atlamasına dair projeleri, herkes ve her kesim ilgiyle takip etmeli. Ki yeni bakan tam da bu işin ehli!

Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşu, "Büyük Türkiye idealinin" yansıması idi. 81 ilde "Dene-Yap Atölyeleri" kurulması sayesinde çocukların ve gençlerin ufkunun açılacağına da kuşku yok.

Çin, Meksika, Rusya, Hindistan pazarlarına yönelik özellikli stratejiler geliştiren Türkiye, yeni dünyanın ekonomik ağırlık merkezinde yer alacağını cümle âleme gösteriyor.

29 Ekim 2018... 150 milyon yıl/yolcu kapasiteli İstanbul'da 3. Havalimanı'nın ilk etabının açılacak olması, Boğaz'a üç katlı tünel projesi de Türkiye'nin önlenemez yükselişinin simgesi.

Ne diyelim? "Yolun ve bahtın açık olsun Türkiye!"

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ