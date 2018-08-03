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Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin 100 günlük eylem programını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde açıkladı...

Giriş Tarihi: 03.08.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 03.08.2018 17:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından 3 aşamalı bir planla ilk 100 günlük, ikinci 100 günlük ve 6 aylık icraat programını belirleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bu planlara göre çalışmalarını yapmalarını istedi. Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında bakanlar, ilk 100 günlük proje ve çalışmalarıyla ilgili tek tek sunum yaptı. Son halini alan icraat planını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İŞTE BAKANLIK BAKANLIK 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMLARI:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı

'BİZ BU EKONOMİK SAVAŞTAN GALİP ÇIKACAĞIZ'

"Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, "Yastık altından dövizlerinizi, altınlarınızı çıkartın, TL'ye dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı

'GÜVENLİK BİRİMLERİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ'

Güvenlik birimlerinin güçlendirileceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi; jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş; Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alarak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı

'MUSUL VE BASRA BAŞKONSOLOSLUKLARIMIZ YENİDEN FAALİYETE GEÇİRİYORUZ'

"Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı, 100 günlük dönem içinde yeniden faaliyete geçiyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı

'YENİ ADLİ YILLA BİRLİKTE YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASINA GEÇİYORUZ'

Başkan Erdoğan, "mız çerçevesinde, yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, FETÖ'nün yargı sisteminde yol açtığı tahribatı süratle giderme noktasında önemli mesafe katedildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargı birimlerince yapılan 40 milyon tebligattan 28 milyonunun elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesini mümkün kılacak bir altyapı oluşturuyoruz. " dedi.

Erdoğan, "Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda, toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz ve sağlayacağız. Asla bundan taviz yok." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı

'Kanal İstanbul Projesi'nin taşınmaz devirleri tamamlanacak'

Erdoğan, " çerçevesinde, Kanal İstanbul Projesi'nin taşınmaz devirlerini tamamlayacak, çevre düzeni planları ve imar planlarını onaya sunacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı

'EMEKLİLERİMİZE İKİNCİ İKRAMİYELERİNİ TAKDİM EDİYORUZ'

Erdoğan, "mız çerçevesinde, emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz." ifadesin kullandı.

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