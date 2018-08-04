İlk anda, klasik bir hükümet programının özetini gördüğünü sananlar, Başkan Tayyip Erdoğan'ın konuşmaya başlaması ile yanıldıklarını anladılar. Neden? Çünkü... Türkiye'nin çok partili siyasi tarihinde ilk kez demokratik yolla gerçekleştirdiği büyük dönüşümün görünür gelecekte devlette yapısal ve zihni değişimi nasıl tetikleyeceğine bizzat tanık oldular.

"Ebet müddet" dediğimiz devletimize can veren tarihi şahsiyetlerden Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'e, merhum Menderes'ten Özal'a kadar memlekete emeği geçenlere teşekkürle başlayan hitap sadece bu yönüyle bile değerliydi.

Kaldı ki... Tek adamlık iddialarına ders verircesine Erdoğan'ın, "Başkanlık Kabinesi" ile birlikte 100 günlük programını açıklaması da dikkate değerdi.

Konuşmanın başında, "Orta Vadeli Program"a, "2019- 2023 Stratejik Planı"na ve "Bütçe disiplini"ne vurgu yapılması, "81 ildeki yatırımları takip ve izleme sistemi kurulacağının" açıklanması, "Yakın ilgi gösterilen savunma sanayii projelerine tavizsiz devam edileceğinin" ilanı "Millet bahçelerinin 5'inin 5 ayda bitecek olması", "Kanal İstanbul'un kesinlikle hayata geçirileceğinin" belirtilmesi de yeni dönemi anlatması bakımından çok ama çok önemliydi.

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