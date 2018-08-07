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'de kurultay krizi! Yaşar Tüzün'den son dakika açıklaması

'de muhalifler adına Yaşar Tüzün açıklama yaptı. Tüzün, "630 delege kurultay için imza attı. Kurultayın toplanması için genel başkanımızın MYK sonrası açıklama yapacağını ve bizlerin de yol haritasını belirleyeceğimizi belirtmek isterim. Bir otomobilin dört lastiğinin ikisi patlamışsa yol alması mümkün değildir. Delegelerin yüzde 50+1'i imzasını beyan etmiştir" dedi.

Giriş Tarihi: 7.8.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 15:49
CHP'de kurultay krizi! Yaşar Tüzün'den son dakika açıklaması

Yaşar Tüzün açıklamasında şunlar kaydetti:

Kurultay yapılması yönünde 630 arkadaşımız bizzat notere giderek iradesini beyan etti. Dolayısıyla eğer hemen yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa Kurultay da yapılabilir, kurultay da toplanabilir diyoruz. Bir delege notere niçin imzaya gider? Notere gitmesinin temel sebebi bu irade beyanında bulunmasıdır. Yani olağanüstü kurultay çağrısına imza atmak için gitmiştir.

Seçilmiş delegelerimizi, doğal delegelerimizi çıkardığımızda 1030 seçilmiş delegemiz vardır. 630 tanesi bizzat notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 kişi kalmıştır. Bu ne demektir? 'nin örgütü, CHP'nin tabanı, CHP'nin seçilmiş kurultay delegesinin yüzde 60'ı değişim istemektedir ve kurultay istemektedir.

Bizim yapmış olduğumuz resmi müracaatta şunu ifade etmek istedik. Bizlerin teslim ettiği iki dosyayı ve 630 irade beyanını kamuoyu ile paylaşmadan, bu çağrı grubundan temsilcilerin çağrılarak onların nezaretinde açıklanmasını bekliyorduk.

Ne kadar arkadaşımız imzasını geri çekmiş? Evet yetkili arkadaşlarımız 31 olduğunu söyledi ama biz bunu görmek istiyoruz. Gerçekten 31 mi, 41 mi bilmiyoruz?

Buradan tüm halkımıza ve kurultay delegelerimize seslenmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde MYK toplantısı sonrası mutlaka bir açıklama yapacaktır. Bugüne kadar yetkili arkadaşlarımız ve yönetici arkadaşlarımızın beyanı geçerli olabilir. 630 delege arkadaşımızın bu beyanı imzaladıktan sonra, 570'i geçemezsiniz, 470'i geçemezsiniz açıklamalarını ciddi bulmadığımızı ifade ediyoruz.

Bu kurultayın toplanması için saygıdeğer genel başkanımızın bir açıklama yapacağını ve bu açıklamadan sonra bizler de yol haritamızı belirleyeceğimizi ifade etmek isterim.

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CHP'de kurultay krizi! Yaşar Tüzün'den son dakika açıklaması
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