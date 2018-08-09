Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu'daki sel felaketinin bilançosunu açıkladı

Başkan Yardımcısı Oktay, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. AFAD, İçişleri Bakanlığı gibi ilgili bütün kurumların afete hemen müdahale ettiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın felaketle yakinen ilgilendiğini söyleyen Oktay, geceden itibaren birifingler aldıklarını yaralıları ziyaret ettiklerini ve fındık üreticilerinin kayıp durumlarını takip ettiklerini belirtti.

"VATANDAŞLARIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"



Ordu'daki son durumu kamuoyuyla paylaşan BaşkanYardımcısı Oktay, "Hamdolsun bir can kaybımız olmadı. Hasarın boyutu da yine hamdolsun basında ve medyada algı boyutunda çok yüksek gibi... hani oradaki algı boyutundan elhamdülillah daha alt seviyelerde bu da Ordu'muz ve ilçelerimiz için güzel bir haber. İnşallah bunu çok rahat bir şekilde atlatmış olacağız. Devletimizin tüm birimleri ilk andan itibaren işbaşında, devam ediyorlar. Köprülerimiz başta olmak üzere ne tür zarar varsa, Ulaştırma Bakanımız da buradalar sabah da sahada ziyaret ettiler. Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Çaydere mevkiindeki köprümüzün gidiş-geliş ulaşımı aksatması sebebiyle orada bir hasar vardı zaten medyada da bunu izlediniz. Yine içeri bölgelerde ve farklı bölgelerimizde irili ufaklı küçük çaplı bazı köprülerimizde yine hasar var. Ulaştırma Bakanlığımız hızlı bir şekilde bunlarla projelerini geliştiriyor, hızlı bir şekilde uygulamayla tamamını hizmete açacak. Ordulu vatandaşlarımızı ve ana güzergahı kullanan vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. En kısa sürece bunları yerine getiriyor olacağız."

"Ailelerimiz de dahil kimse mağdur edilmeyecektir"





"ORDULU HEMŞERİLERİMİZİN YANINDAYIZ"



Ön hasar tespitine göre 66 konutun 264 işyerinin ve 60 aracın zarar gördüğünü aktaran Oktay, "Vatandaşlarımız mağdur edilmeyecektir. Biz Ordulu hemşerilerimizin yanındayız, ilk andan itibaren yanındaydık şu anda ve bundan sonra yanında olacağız. Yalnız değilsiniz. Ben bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız adına 'geçmiş olsun' dileklerimi iletmek istiyorum" diye konuştu.



"DERE YATAKLARINA KONUT YAPIMIYLA ALAKALI HASSAS OLMAMIZ GEREKEN DÖNEME GİRİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Karadeniz'de olacağını açıklayan Oktay, şöyle konuştu:



"Şu an itibariyle mağdur olan, herhangi bir ihtiyacı karşılanmayan vatandaşımız bulunmamaktadır. Herhangi bir şey olduğunda konuyu takip ediyoruz. Bu vesileyle bir şeyi hatırlatmak istiyorum. İklim değişiyor. Türkiye de bu değişimsen ister istemez payını alıyor. Bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına gerek konut gerek işyeri yapımıyla alakalı bundan sonrasında çok çok daha hassas olmamız gereken döneme giriyoruz. Burada her vatandaşımızın, belediyelerimizin ve ilgili birimlerimizin çok daha hassas olmasını arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın beklentisi bu yöndedir. Buna hazırlıklı olmak zorundayız. Afet olduktan sonra değil olmadan tedbirlerimizi almak zorundayız. Bu anlamda gerekli dönüşümü önce zihinsel boyutta sonra da yapısal anlamda bunu gerçekleştirmek zorundayız. Zaten kentsel ve kırsal dönüşüm projelerimiz de bunun parçası.