Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Başsavcılık harekete geçti

Başsavcılık harekete geçti

Ekonomik güvenliği tehdit edenlere soruşturma...

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 10:04
Başsavcılık harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz'un perde arkasındaki güçler olarak belirttiği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliği ile ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar gerçekleştiren yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit içeren telkinlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Soruşturmanın , , SPK mevzuatı gibi kanun maddeleri uyarınca yürütüleceği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başsavcılık harekete geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN